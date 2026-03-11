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Книжная Сибирь

ГПНТБ СО РАН, улица Восход, 15

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Фестивали

Про событие

Три дня книг, встреч и разговоров о литературе. Тебя ждут: — более 110 издательств на книжной ярмарке; — более 100 событий: встречи с писателями, автограф-сессии, лекции, мастер-классы, баттлы и музыкальные вечера; — Захар Прилепин, Сухбат Афлатуни, Александр Пелевин, Дмитрий Филиппов, Сергей Шаргунов, Виктор Ремизов, Ислам Ханипаев, Наталья Илишкина, Андрей Усачёв и другие авторы; — детский фестиваль «Сибирский воробей»; — встреча с чтецом аудиокниг Кириллом Головиным и гостями из Кыргызстана и Узбекистана. Вход свободный, а полную программу ты сможешь посмотреть на сайте фестиваля, нажав кнопку «пройти регистрацию».

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