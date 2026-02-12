Спецпоказ короткометражки и обсуждение фильма с режиссёром и писателем. О фильме: Утро сотрудницы винного завода начинается с заминки у проходной и смутной тревоги. Среди огромных цистерн, пустых цехов и молчаливых ритуалов будни теряют привычные очертания. Женщина хранит в сумке частицу живого тепла и мечтает уйти пораньше. Однако эксцентричный начальник напоминает о неизбежном вечернем корпоративе. Обычная рабочая смена стремительно превращается в вязкую фантасмагорию на грани яви и сна. Замкнутое пространство цеха сжимается, сталкивая живую душу с холодным абсурдом бытия. После показа фильм обсудят со зрителями режиссёр Михаил Балабин и писатель Дмитрий Райц. «Экранизация — это предательство?» — взгляд изнутри на то, что происходит с литературой в кино. Когда постановщик берётся за чужую книгу, он неизбежно становится её соавтором. Но насколько далеко он может зайти? Что важнее сохранить — сюжет, характеры, авторскую интонацию или смысл произведения? Участники встречи поговорят о том, почему хорошая экранизация не обязательно должна быть точной и в какой момент фильм начинает жить собственной жизнью.