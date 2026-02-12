Спецпоказ и обсуждение фильма с режиссёром и психологом. О фильме: Успешный адвокат по разводам ежедневно улаживает чужие споры, пока её собственный брак даёт трещину. Внезапный приезд матери разрушает привычный уклад. Желая сблизиться с дочерью, эксцентричная гостья заявляет о неверности зятя. Поначалу героиня отвергает эти подозрения, но вскоре сама замечает странности в поведении мужа. Нелепая слежка и накопившиеся обиды подводят семью к роковой черте. Попытка разобраться в чужой лжи оборачивается болезненной проверкой собственных чувств. После показа состоится обсуждение с режиссёром картины Юлией Трофимовой и ведущим встречи — психологом, кандидатом философских наук Егором Юрченко. Поговорят о природе тихого отчуждения в браке и о том, почему за внешним благополучием пары привычка нередко подменяет подлинную близость. Беседа объединит художественную и философско-психологическую точки зрения: ты разберёшься, как непростая связь с родителями влияет на взрослую семейную жизнь и каким образом тонкая ирония помогает вернуть утраченное взаимопонимание.