Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. О фильме: В глухой приморской деревне, скованной вековыми предрассудками, одинокая рыбачка терпит постоянные насмешки соседей. Устав от язвительных пересудов, она решается на дерзкий шаг — заказывает мастеру мужа, сплетённого из ивовых прутьев. Неожиданно для всей округи рукотворный спутник оказывается чутким, преданным и пугающе живым. Искреннее счастье в доме отверженной женщины обнажает лицемерие сельчан, чьи собственные союзы давно лишены тепла. Зависть и суеверный страх нарастают, угрожая разрушить странную любовь, посмевшую нарушить вековой уклад.