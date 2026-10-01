Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами из программы фестиваля The Art Film Festival 2026. О фильме: В 1900 году молодой испанский живописец прибывает в Париж — нищий и не знающий языка чужак, сразу попавший под надзор полиции по подозрению в анархизме. Вопреки статусу неблагонадёжного эмигранта, Пабло Пикассо бросает вызов академическим канонам, навсегда преображая художественный мир. Через богатейшие архивы национального музея раскрывается сложная судьба мастера в водовороте войн и политических бурь. Удастся ли за бронзой славы разглядеть подлинную драму мятежника, прожившего жизнь «вечным иностранцем» в приютившей его столице? Показ откроет кандидат культурологии, доцент кафедры изобразительного искусства НГПУ Марина Грушицкая.