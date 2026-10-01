Спецпоказ и обсуждение фильма с режиссёром. О фильме: Посвятив жизнь заботе об одиноких и немощных, героиня привыкла быть опорой для тех, кто остался один на один с бедой. Но хрупкое равновесие её праведного мира рассыпается в прах, когда в дом приходит непоправимая трагедия. Роковая случайность делает её взрослого сына виновником чужой гибели. В гнетущей тишине, без свидетелей, любая попытка матери спасти своего ребёнка оборачивается медленным и мучительным разрушением души. После показа ты сможешь принять участие в обсуждении фильма с режиссёром Светланой Проскуриной.