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Над вечным покоем

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ и обсуждение фильма с режиссёром. О фильме: Посвятив жизнь заботе об одиноких и немощных, героиня привыкла быть опорой для тех, кто остался один на один с бедой. Но хрупкое равновесие её праведного мира рассыпается в прах, когда в дом приходит непоправимая трагедия. Роковая случайность делает её взрослого сына виновником чужой гибели. В гнетущей тишине, без свидетелей, любая попытка матери спасти своего ребёнка оборачивается медленным и мучительным разрушением души. После показа ты сможешь принять участие в обсуждении фильма с режиссёром Светланой Проскуриной.

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