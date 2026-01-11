В ночь накануне большой киномарафон: 4 культовых фильма ужасов разных эпох, полночь, попкорн, напитки и, конечно, розыгрыши призов. Сбор гостей в 17:00. В программе: 17:20 «Носферату» (2024, реж. Роберт Эггерс) 20:00 «Земля мертвых» (2005, реж. Джордж Ромеро) 22:00 «Кошмар на улице Вязов» (1984, реж. Уэс Крейвен) 00:00 «Изгоняющий дьявола» (1973, реж. Уильям Фридкин) Между фильмами — получасовые антракты, чтобы успеть немного прийти в себя. Хотя после некоторых фильмов это может оказаться непросто. Фильмы демонстрируются в дубляже и закадровом переводе. Билеты: — предпродажа — 1000 рублей — парный билет — 1800 рублей — в день мероприятия — 1200 рублей Покупка билетов и вопросы в Вконтакте. 📍Креативный центр «Башня» Ватутина, 29/1, 7 этаж 🕔 Сбор гостей — 17:00 🎬 Начало первого фильма — 17:20 🔞 строго 18+ 🎧 Фильмы демонстрируются в дубляже и закадровом переводе. 🎫 Билеты: — предпродажа — 1000 ₽ — парный билет — 1800 ₽ — в день мероприятия — 1200 ₽