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Пуэнт-Курт

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами и обсуждение с историком культуры. О фильме: в залитом солнцем приморском посёлке супружеская пара переживает мучительный кризис взаимного отчуждения. Бесконечные блуждания по узким улочкам превращаются в размеренный диалог об угасающей любви и неизбежности расставания. Рядом с героями течёт суровая жизнь рыбаков, отстаивающих своё право на промысел перед властями. Камерная драма двух сердец растворяется в коллективной судьбе поселения — личный надлом становится частью вечного «круговорота» бытия. После сеанса ты поговоришь с историком культуры и поэтом Андреем Митиным о том, как дебютный фильм Аньес Варда предвосхитил французскую «новую волну».

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