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ROCKовая среда

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Рок-концерт, который соберёт на одной сцене одних из самых перспективных и громких молодых коллективов города. Играют для тех, кто ищет что-то интересное для себя, кто устал от больших форматов и хочет услышать честную, живую музыку на расстоянии вытянутой руки. На сцене: – Смотай плёнку – ненавязчивый панк-рок о бодрости духа и радости – Кризис имени – зубастый гранж и альтернативный рок поколения сегодняшнего дня – Приём и передача – группа, играющая в лучших традициях сибирского панка

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