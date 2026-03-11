Рок-концерт, который соберёт на одной сцене одних из самых перспективных и громких молодых коллективов города. Играют для тех, кто ищет что-то интересное для себя, кто устал от больших форматов и хочет услышать честную, живую музыку на расстоянии вытянутой руки. На сцене: – Смотай плёнку – ненавязчивый панк-рок о бодрости духа и радости – Кризис имени – зубастый гранж и альтернативный рок поколения сегодняшнего дня – Приём и передача – группа, играющая в лучших традициях сибирского панка