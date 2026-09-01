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Искусство создания настоек
Английский проспект, д. 24
Начало:
Завершение:
3900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс по созданию авторских настоек. Ты сможешь создать собственную уникальную настойку, выбрав из множества интересных вариантов: ароматную массалу, освежающее лимончелло, бодрящую клюквенную, нежнейшую сливочную ириску или пикантную томатную. Перед началом занятия тебе предложат продегустировать весь ассортимент настоек, чтобы вдохновить тебя на создание собственного шедевра. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.
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