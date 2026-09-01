ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Витражные цветы

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Забудь о привычных букетах — на этом мастер-классе ты сможешь сделать цветы, которые не завянут и не требуют полива. В технике Тиффани ты освоишь работу с витражным стеклом. Почувствуй себя художником и ремесленником одновременно — ты создашь букет, который будет ловить свет и дарить настроение каждый день. Всё заранее подготовлено, осталось лишь вдохнуть жизнь в кусочки стекла. Неважно, есть ли у тебя опыт — главное, чтобы горело желание творить. Время погружения — около 4 часов.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста