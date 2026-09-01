Забудь о привычных букетах — на этом мастер-классе ты сможешь сделать цветы, которые не завянут и не требуют полива. В технике Тиффани ты освоишь работу с витражным стеклом. Почувствуй себя художником и ремесленником одновременно — ты создашь букет, который будет ловить свет и дарить настроение каждый день. Всё заранее подготовлено, осталось лишь вдохнуть жизнь в кусочки стекла. Неважно, есть ли у тебя опыт — главное, чтобы горело желание творить. Время погружения — около 4 часов.