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В этом проекте куратор Татьяна Палеева рассматривает не только сложные связи, которые возникают между Художником-Морем-Зрителем в результате их взаимодействия, но и социо-экологические проблемы: загрязнение морской флоры и фауны, изменение климата, утрата биологического видового разнообразия из-за загрязнения среды. Морские пейзажи становятся символами уязвимости морской природы перед лицом нещадной эксплуатации человека. Ежедневно с 9:00 до 20:00 Выходной понедельник
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