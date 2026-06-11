В этом проекте куратор Татьяна Палеева рассматривает не только сложные связи, которые возникают между Художником-Морем-Зрителем в результате их взаимодействия, но и социо-экологические проблемы: загрязнение морской флоры и фауны, изменение климата, утрата биологического видового разнообразия из-за загрязнения среды. Морские пейзажи становятся символами уязвимости морской природы перед лицом нещадной эксплуатации человека. Ежедневно с 9:00 до 20:00 Выходной понедельник