Рушана
Море Музыки, проспект Мира, 119с23
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1800₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты
Про событие
Экспериментальная поп-артистка из Башкортостана с узнаваемым голосом и новаторским звучанием. Участница фестивалей в России и за рубежом закрепила за собой статус яркой звезды новой сцены, а её альбом «Вот-вот» вошёл в топы лучших релизов года по версии ведущих музыкальных изданий. В «Море Музыки» пройдёт акустический концерт Рушаны. Её композиции зазвучат в атмосфере ночного океанариума — под мерцание водных бликов и приглушённый неоновый свет среди морских обитателей. Посещение уникальной ночной экспозиции уже включено в каждый билет.
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