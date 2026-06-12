Экспериментальная поп-артистка из Башкортостана с узнаваемым голосом и новаторским звучанием. Участница фестивалей в России и за рубежом закрепила за собой статус яркой звезды новой сцены, а её альбом «Вот-вот» вошёл в топы лучших релизов года по версии ведущих музыкальных изданий. В «Море Музыки» пройдёт акустический концерт Рушаны. Её композиции зазвучат в атмосфере ночного океанариума — под мерцание водных бликов и приглушённый неоновый свет среди морских обитателей. Посещение уникальной ночной экспозиции уже включено в каждый билет.