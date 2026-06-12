Разговор о советской андерграундной культуре, в котором исследуются изменения на рубеже десятилетий. Одним из переломных событий стал аукцион «Сотбис» 1988 года, доказавший, что неофициальное искусство может быть дорогим товаром на западном рынке. Вскоре в СССР начали проходить выставки крупных зарубежных художников, включая ретроспективу Роберта Раушенберга в ЦДХ (1989). Итогом его визита стала выставка «Раушенберг — нам, мы — Раушенбергу» в Первой галерее. В 1990 году проект показали в Италии — это была последняя экспозиция павильона СССР на Венецианской биеннале. Работы Гии Абрамишвили, Сергея Волкова, Евгения Митты и Андрея Яхнина более 30 лет хранились в частных собраниях за рубежом и впервые выставляются в России. Параллельно менялись условия работы внутри страны. Положение о любительских объединениях (1986) и закон о кооперации (1988) способствовали появлению легальных творческих объединений, таких как КЛАВА. Но новые возможности породили и новые противоречия: конкуренция и требования рынка приводили к ощущению творческого тупика. Это отразилось в работах многих авторов, в том числе в хулиганской «Белой акции» Фарида Богдалова, пытавшегося освободиться от складывающегося канона. Трансформации коснулись и описания искусства. В 1989 году вышел первый советский номер журнала Flash Art, подготовленный Маргаритой и Виктором Тупицыными. Впервые на русском языке были представлены актуальные системы интерпретации, что повлекло за собой формирование нового вокабуляра и принципов анализа. Часы работы: Ежедневно, 11:00–22:00