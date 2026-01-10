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Американский джаз

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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от 1300₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Ямайско-российский проект Afro-dite и креативное пространство «Люмьер-Холл» представят программу, состоящую из известных композиций золотой эпохи джаза, а также произведений в стилях, предшествовавших джазу, таких как госпел и спиричуэлс, и направлениях, ставших его естественным продолжением: ритм-н-блюз и соул. Концерт пройдёт в Большом мультимедийном зале «Люмьер-Холла», где музыка и масштабные проекции создадут особую атмосферу джазового вечера. В основе звучания — живой вокал, мягкое электропиано, плотный пульс контрабаса, и перкуссии. Afro-dite — это свободное звучание, яркая энергетика, искренность и невероятное обаяние солистки Анджелик.

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