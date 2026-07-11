Возраст 6+
Вечеринки
Про событие
Малый зал Artplay, Маркет «4 сезона». Участники будут играть на гитарке, болтать, объедаться вкусняшками — в общем, классно проводить время. Настроение: милое, ламповое, уютное. Формат: приходи в свободном режиме; приноси с собой еду и напитки; вход — 500р + донейшн на поддержание проекта — по желанию. В репертуаре: популярные хиты и рандомная дичь — «Наше Лето» / «Восьмиклассница» / «И Это Всё» — как минимум А ещё : уютные разговоры и классная компания Зарегистрироваться и поддержать проект можно в nu у организатора. Пиши Томе (https://t.me/tomastulova), если хочешь выступить. Чатик для быстрой связи и все вопросы: https://t.me/blablagame
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