Под присмотром шефа Марка Кальфа ты сможешь освоить тонкости теста и начинки — у кого идеальные защипы, а у кого «авторская форма». Затем всё это сварят прямо в студии, накроют стол, посмотрят кино и устроят настоящий домашний вечер — со вкусом и без спешки. Часть налепленного заберёшь с собой, чтобы дома порадовать близких и вспомнить этот вечер. В феврале посиделки будут проходить 12 и 23 числа, начало в 19:00. Удобную дату и время можно выбрать при покупке билета.