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Посиделки у Липы: лепим пельмени и смотрим «Иронию судьбы»

Дом Липы, Бакунинская улица, 74-76к7

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы
Еда

Про событие

Под присмотром шефа Марка Кальфа ты сможешь освоить тонкости теста и начинки — у кого идеальные защипы, а у кого «авторская форма». Затем всё это сварят прямо в студии, накроют стол, посмотрят кино и устроят настоящий домашний вечер — со вкусом и без спешки. Часть налепленного заберёшь с собой, чтобы дома порадовать близких и вспомнить этот вечер. В феврале посиделки будут проходить 12 и 23 числа, начало в 19:00. Удобную дату и время можно выбрать при покупке билета.

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