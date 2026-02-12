Возраст 18+
Кино
Мастер-классы
Еда
Про событие
Под присмотром шефа Марка Кальфа ты сможешь освоить тонкости теста и начинки — у кого идеальные защипы, а у кого «авторская форма». Затем всё это сварят прямо в студии, накроют стол, посмотрят кино и устроят настоящий домашний вечер — со вкусом и без спешки. Часть налепленного заберёшь с собой, чтобы дома порадовать близких и вспомнить этот вечер. В феврале посиделки будут проходить 12 и 23 числа, начало в 19:00. Удобную дату и время можно выбрать при покупке билета.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи