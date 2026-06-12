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Весть 2.0

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка «Весть 2.0» посвящена художественной интерпретации способов получения и передачи информации. Она продолжает проект «Весть», проходивший в корпусе Бенуа Русского музея в 2024 году. Сквозная тема — весть, послание, месседж — и формы их распространения через разные медиа: от древнейших носителей (каменная плита XIII–X века до н. э.) до русского авангарда и цифрового искусства. Экспозиция разделена на тематические разделы. В залах представлены как классические медиа, так и необычные способы передачи информации — например, сигнальные системы, отражённые в работах Юрия Злотникова и Эрика Булатова. Зал письма рассказывает о почтовом сюжете советского периода — здесь выделяются литографированные открытки Михаила Ларионова. Отдельное место отведено телефонной связи, а в разделе «Пропаганда» можно увидеть знаменитые «Окна РОСТА» Владимира Маяковского и Михаила Черемных. Сплетни и слухи раскрывают работа Николая Касаткина «Клевета» (1896), иллюстрации Марка Шагала «Вихрь слухов» (1920-е) к поэме Гоголя «Мёртвые души» и объект Аристарха Чернышева «Утечка информации» (2009). Завершают выставку темы «вести из космоса» и цифрового мира: современные художники — от Франциско Инфанте до Кирилла Кто и Покраса Лампаса — рассуждают о смещении границ между физической и виртуальной реальностью и о связях между образами космических сигналов и их знаками в земном мире. Режим работы: Понедельник–четверг, воскресенье – с 12:00 до 22:00. Суббота – с 18:00 до 23:00 (экспозиции работают до 22:30). Пятница и еврейские праздники — нерабочие дни.

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