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Мирель

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
Море Музыки, проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты

Про событие

Популярная певица, музыкальный продюсер и автор искренних инди-хитов «Я — сила», «Скинь котиков» и «Ночное кафе». Её музыка объединяет совершенно незнакомых людей, возвращая жанру инди искренность. Артистка известна яркими коллаборациями с ЛСП, DJ Stonik1917 и Мальбэком, а также выступлениями на главных фестивалях страны — от «Пикника Афиши» до VK Fest. Концерт пройдёт в таинственной атмосфере ночного океанариума — под мерцание водных бликов, мягкий неоновый свет и в окружении тысяч морских обитателей. Посещение ночной экспозиции уже включено в каждый билет.

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