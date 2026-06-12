Популярная певица, музыкальный продюсер и автор искренних инди-хитов «Я — сила», «Скинь котиков» и «Ночное кафе». Её музыка объединяет совершенно незнакомых людей, возвращая жанру инди искренность. Артистка известна яркими коллаборациями с ЛСП, DJ Stonik1917 и Мальбэком, а также выступлениями на главных фестивалях страны — от «Пикника Афиши» до VK Fest. Концерт пройдёт в таинственной атмосфере ночного океанариума — под мерцание водных бликов, мягкий неоновый свет и в окружении тысяч морских обитателей. Посещение ночной экспозиции уже включено в каждый билет.