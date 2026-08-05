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Мастер-класс по созданию духов
Артиста парфюм, улица Рубинштейна, 23
Начало:
Завершение:
от 3900₽ до 12600₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты погрузишься в удивительный мир запахов, узнаешь, как строится современный процесс создания ароматов. Ты сможешь определить свои обонятельные предпочтения, познакомишься с «пирамидой аромата», соберёшь свою уникальную формулу и унесёшь с собой флакончик собственных неповторимых духов. В коллекции студии представлено более 150 ароматов, которые используют известные модные дома при создании всемирных брендов. Продолжительность: 3 часа. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.
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