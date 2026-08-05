На мастер-классе ты погрузишься в удивительный мир запахов, узнаешь, как строится современный процесс создания ароматов. Ты сможешь определить свои обонятельные предпочтения, познакомишься с «пирамидой аромата», соберёшь свою уникальную формулу и унесёшь с собой флакончик собственных неповторимых духов. В коллекции студии представлено более 150 ароматов, которые используют известные модные дома при создании всемирных брендов. Продолжительность: 3 часа. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.