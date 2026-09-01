По пятницам, в 8 утра проводятся открытые беговые тренировки по красивым улочкам Арбата и набережной. Тренировки будет проводить тренер студии Sculpt Мария Андреева — профессиональный бегун и кандидат в мастера спорта. Маршрут: от магазина The Dar Store на Никитском бульваре до Андреевского моста (и обратно) — всего 8 км по Москве. Финишировать будешь в Rockets.concept store на Тверском бульваре, ребята угостят всех бесплатным фильтр-кофе (по желанию можно остаться на завтрак).