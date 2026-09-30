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МА: Пространство между

Зиларт, бульвар Братьев Весниных, 3

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800₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка, задуманная как медитативное пространство паузы и проживания пустоты. Здесь особое значение имеют не только сами объекты, но и отношения между ними. Энгава, сад камней, настоящий чайный дом... А ещё живопись Масааки Миясако, Такэхико Сугавары, Сёдзи Такэути и Тамихито Ёсикавы, а также видеопроект Мами Косэмуры — для этого не нужно ехать в Японию, всё это можно увидеть в музее. Режим работы: Понедельник: выходной ВТ-ВС: 10:00-22:00

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