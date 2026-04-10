Галерея Ruarts официально закрывается. В последней выставке будут представлены работы художников, с которыми галерея сотрудничала на протяжении двадцати одного года. За это время галерея прошла путь от выставочного пространства до полноценной институции Фонда Ruarts с собственной программой. Сегодня за плечами галереи более 130 персональных и групповых выставок, работа с несколькими поколениями художников. Ruarts сыграла значительную роль в процессе легитимации российской «уличной волны», одной из первых представила московской публике звёзд международной величины, планомерно экспонировала работы значимых российских и зарубежных фотографов, активно поддерживая не только состоявшихся авторов, но и начинающих художников. Часы работы: Вт-Вс 12:00-20:00