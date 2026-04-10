ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Смена фокуса

Ruarts
1-й Зачатьевский пер. 10

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Галерея Ruarts официально закрывается. В последней выставке будут представлены работы художников, с которыми галерея сотрудничала на протяжении двадцати одного года. За это время галерея прошла путь от выставочного пространства до полноценной институции Фонда Ruarts с собственной программой. Сегодня за плечами галереи более 130 персональных и групповых выставок, работа с несколькими поколениями художников. Ruarts сыграла значительную роль в процессе легитимации российской «уличной волны», одной из первых представила московской публике звёзд международной величины, планомерно экспонировала работы значимых российских и зарубежных фотографов, активно поддерживая не только состоявшихся авторов, но и начинающих художников. Часы работы: Вт-Вс 12:00-20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Видеоигры Афры Шафик
Видеоигры Афры Шафик
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста