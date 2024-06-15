https://ruarts.gallery/gallery/exhibitions/current Галерея Ruarts представляет российских и зарубежных художников, работающих в разнообразных техниках современной художественной практики, включая живопись, графику, фото, видео, скульптуру и инсталляцию. Помимо произведений отечественных художников, в Галерее часто выставляются работы зарубежных авторов. Ruarts осуществляет совместные проекты с галереями и музеями США, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Грузии, Кореи и Японии и организует выставки звезд мировой величины. Вт-Вс 12:00-20:00
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Комментарии
прекрасная галерея 💙
Станислав8 июля 2024, 13:45
Небольшая приятная галерея
КатЯ Наседкина15 июня 2024, 15:00
Хорошая галерея, плюс бесплатная. Ещё один плюс маленькая проходимость, можно уединиться на 2 этаже и провести время с собой или другом)
Пользователь №6162311 декабря 2021, 13:54
Были на выставке «Lady Dior as seen by”.Очень понравилось!
Интересная галерея, правда мало экспонатов и проходится все за буквально несколько минут. Однажды видел самого звягинцева, говорит о уровне...
Шикарная не большая галерея . Я бы, назвала её для своих