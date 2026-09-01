Увлекательная игра, в которой шахматы становятся метафорой жизни, отношений и власти. Столкновение двух людей, стремящихся к победе любой ценой, вовлекает не только близкий круг, но и ведёт к перевороту в целой стране! А ради чего? Заполучить то, что кажется недоступным? Удовлетворить собственные амбиции? Доказать, что обычная пешка — не просто разменная монета? Укрепить власть? Или это всего лишь последствие непреодолимого желания обладать?.. В результате зрители становятся свидетелями не просто шахматной партии, а настоящей драмы, в которой борьба за власть, любовь и жизнь ведётся на разных уровнях понимания. Кто же выйдет из затянувшейся игры победителем? Дойдёт ли партия до своего логичного завершения, когда с одной стороны — тяжесть короны, а с другой — безумство любви и страсти? Спектакль по одноимённой пьесе Григория Горина.