Билд на гика: качаемся с нуля

Итак, в твоей жизни появился тот-самый-человек со знанием всех хаоситских богов Вархаммера или эльфийских династий Средиземья. А, возможно, ты сам внезапно угорел за Вселенную какой-нибудь игрухи или сериала, а теперь жаждешь общения по теме. Короче: тебе очень нужно стать своим в гик-тусовке. Не волнуйся, Кавёр тебя не оставит!
Начнём с того, что гик-культура не сводится к конкретным фандомам или активностям, так что универсального пути включения в комьюнити нет. Тут самое важное понять, что тебе интересно и не стесняться спрашивать — все любят посвящать неофитов и делиться своим мнением…
Ха-ха-ха, Господи, ты реально поверил?! Нееееет, это путь слабаков. Конечно же, есть утомительный челлендж на вступление с непонятной и субъективной системой достижений. Погнали, прокачаем тебя до Настоящего Гика!
1. Идём к Торговцам
Любой приключенец знает, что рынок — залог успешной прокачки. Здесь ты купишь усиливающий твою репутацию фандомный мерч, научишься искусству смолл-тока о персонажах, а если повезёт, то ещё и подерёшься в очереди к популярному автору.
Кстати, кататься по арт-маркетам разных городов — отдельная доблесть. Потом можно козырять ивентовыми свопками (коллекционными карточками) и рассказами про путь-дорогу на трёх электричках.
Москва
Арт-маркет — это формат мероприятия, развившийся из формата Artist Alley (аллеи авторов). Временное (как правило, однодневное) мероприятие, на которое приезжают различные художники...
от 200₽
Санкт-Петербург
Добро пожаловать в цирк! Это яркий арт-маркет, собравший твоих любимых художников, кучу фандомного мерча и многих косплееров. Приходи, чтобы общаться, приобретать всё на свете с лю...
от 150₽
Нижний Новгород
Здесь каждый сможет найти для себя: — Множество разнообразных художников, хэндмейд авторов из городов по всей России. — Авторский мерч. — Вы сможете открыть для себя новых авторов....
от 500₽
Ростов-на-Дону
Погрузись в мир сияющего творчества! Здесь шедевры местных мастеров превращаются в твои личные сокровища: от различных открыток и стикеров, до брелоков и другого декора. Тебя ждёт...
от 200₽
Калининград
Мероприятие, на котором художники (и крафтеры) продают свои товары. Посетители же могут приобрести понравившийся мерч и пообщаться с любимыми авторами в живую. Также на Драконе бу...
от 0₽
Новосибирск
В Роще творчества каждый найдет свою историю — и никогда не заблудится. Тебя ждут: — Множество талантливых художников, мастеров и авторов из разных городов, готовых поделиться сво...
от 300₽
2. Опускаемся до тёмной магии
Иными словами, идём на лекции. И так же, как магия нарушает законы природы, лекции помогут тебе сократить путь знакомства с контекстом. Тут ты можешь удачно присвоить интересное чужое мнение, пока зреет собственное, или прихватить пару фактов для умной ремарки в беседе.
Любители хардкора могут идти на научно-популярные лекции по истории или астрофизике, чтобы потом от души критиковать тот или иной мир за недостоверность. Какая разница, отличаешь ли ты Оби Вана от Спока, если «сравнивая варп- и гипердвигатели с точки зрения современной науки…». Ну, ты понял.
P.S. Если ты попал на лекцию Владимира Сурдина или Алексея Семихатова — не пугайся, тут засчитывается даже попытка.
Москва
Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа исполняет избранные прои...
от 1000₽
Черная дыра— это не тело, а искривленная пустота, где материя проиграла противос...
от 1200₽
На лекции ты узнаешь почему наиболее перспективные места для поиска жизни вне Зе...
от 1200₽
Средневековая европейская культура породила великие памятники архитектуры, живоп...
500₽
Ты узнаешь, как механики D&D — система классов, броски кубиков, прокачка персона...
от 1000₽
Забудь скучные трактовки и готовься по-новому взглянуть на культовые сюжеты. Ком...
от 1000₽
Санкт-Петербург
Люди обживают космос. И как в любой человеческой деятельности появляются отходы....
450₽
Черная дыра— это не тело, а искривленная пустота, где материя проиграла противос...
от 1500₽
Сквозь белые ночи, над чёрной водой Невы, по булыжным мостовым, хранящим шепот в...
от 1200₽
Лекция писателя Антона Нелихова будет посвящена нечистым духам. Знал ли ты, как ...
1200₽
Екатеринбург
Хоррор — жанр кино, в котором человеческое воображение не только облекает социал...
250₽
Лекция блогера «Упоротого палеонтолога» Дмитрия Соболева в Екатеринбурге. Крал ...
от 1100₽
Казань
Погрузись в атмосферу древнетюркского периода через все органы чувств. Мероприятие пройдет в уютной юрте, созданной по образцу строений древнетюркского периода, где каждая деталь б...
2000₽
3. Проходим Сюжетный квест
А вот сейчас без шуток. Ключи к кайфу от происходящего в комьюнити — отыгрыш и эмпатия. Не в том смысле, что тебе непременно нужно крафтить костюм любимого персонажа (хотя…), а в умении сопереживать героям и примерять на себя самые невероятные ситуации.
Вот это залог жарких споров про манипуляции Дамблдора и рассуждений на тему «что бы я сделал, если бы у меня был Дракон». Когда ты можешь всерьёз проникнуться историей Джинкс из «Аркейна» или Карлах из Третьего Baldur’s Gate. Именно это делает любой фантастический или фентезийный мир живым и манящим, позволяя рассуждать о мотивах и возможных альтернативных исходах до хрипоты.
Кстати, прокачать эмпатию и способность примерять на себя чужие образы можно, участвуя в ролевых играх (даже в простой мафии или иммерсивных спектаклях), сценарных мастер-классах и костюмированных ивентах. Собрали для тебя подборочку!
Москва
Погрузись в мир тайных интриг и социальных экспериментов. Клуб объединяет людей,...
1000₽
Поздний вечер. Ты приехал на выходные в загородный спа-центр, в который ты выигр...
от 3900₽
Каково оказаться в самом эпицентре заражения таинственным вирусом? Никакие дейст...
от 3900₽
Небольшой провинциальный городок неожиданно сотрясает возобновленное спустя 11 л...
5000₽
Выставка-детектив как временно развернутый филиал одноименного вымышленного учеб...
500₽
Семейное театральное иммерсивное приключение. XVI век. Вы — отважные исследоват...
3900₽
Санкт-Петербург
Аудиоспектакль с алкоголем: четыре бара, четыре напитка, подлинная история челов...
2000₽
Погрузись в мир интриг, стратегий и неожиданных поворотов. В этой игре тебе пред...
Бесплатно
Иммерсивное путешествие в мир Фёдора Достоевского, где грань между добром и злом...
900₽
Небольшой провинциальный городок неожиданно сотрясает возобновленное спустя 11 л...
4000₽
Поздравляем! Ты выиграл путевку в крутой спа-центр и теперь отправляешься на отд...
3200₽
Семейное театральное иммерсивное приключение. XVI век. Вы — отважные исследоват...
3000₽
Контакт с «другой стороной» всегда занимал умы человечества и вызывал неподдельн...
2000₽
Екатеринбург
Шоу, где зрители играют в классическую игру «Мафия», а ведущий — это опытный стендап комик. Смех, забавные ситуации и неожиданные повороты, приходи— это отличный способ провести в...
от 500₽
Казань
Спектакль-путешествие по ночной, старой и новой Казани в трамвае №5а. Обрати вн...
от 650₽
Добро пожаловать в квартиру Пеннивайза, где тебя ждут три варианта развития собы...
от 900₽
Нижний Новгород
Пассажиры заходят в салон и... Где актёры? Где зрители? Развитие событий — самое невероятное. Куда едет автобус? Кто сейчас говорит, актёр или пассажир? Какова цель маршрута? Реал...
от 800₽
Ростов-на-Дону
Впервые за более чем вековую историю ростовского трамвая ты сможешь поучаствовать в уникальном иммерсивном спектакле в трамвае. Перед тобой развернётся настоящая, живая история гор...
2500₽
Самара
Иммерсивная прогулка по городу, где ты увидишь героев страшных историй и самые «мистические» места Самары! Экскурсию для тебя проведёт костюмированная ведьма, с которой ты пройдё...
1390₽
4. Открываем порталы
Притворяться, что шаришь, жонглируя рандомными фактами, можно долго. Но рано или поздно ты встанешь перед необходимостью «изучить матчасть». И вот тебе редакторский совет: не пренебрегай тематическими встречами, совместными просмотрами, читками и прохождением игр. Это всегда веселее, плюс есть, с кем разогнать, пока впечатления свежи. А кто-то и вовсе сможет объяснить неочевидные моменты.
Москва
Неделя ностальгии в «Публике» и любимая, самобытная и вечная классика в трёх час...
Бесплатно
«Девочка, покорившая время» — аниме-хит 2006 года, призёр фестиваля анимации в А...
750₽
На один вечер зал превратится в настоящий морской мир: волны, пушки, корабли-при...
от 1000₽
Это попкультурно-развлекательное шоу, созданное фанатами для фанатов. Трое комик...
Бесплатно
Волшебные саундтреки из культовых японских аниме Хаяо Миядзаки зазвучат в тропич...
от 1750₽
Непринужденная атмосфера, отличная музыка, крутые конкурсы, танцы, интересные зо...
от 1000₽
На концерте прозвучат волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри П...
от 1750₽
Ты не пройдёшь!.. Мимо. Хоббиты, эльфы и орки ждут тебя под пальмами в тропиках...
от 1750₽
Главная премьера 2024 года в честь Всемирного дня аниме в тропической оранжерее ...
от 1750₽
Сценарист и продюсер студии Wishup Vision Айк Варданян представит международный ...
Бесплатно
Чтение самых странных — временами даже страшных — сказок малых народов России. ...
от 1000₽
Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа под музыкальный аккомпан...
от 1000₽
Мюзикл по мотивам настольной игры «Подземелья и Драконы». История, где великий...
от 1500₽
Мюзикл по мотивам настольной игры «Подземелья и Драконы». История, где великий...
от 3600₽
Санкт-Петербург
Издательство «Рамона» представляет «Сказ об Апраксии» — комикс-пролог к грядущей...
Бесплатно
Бизарное пати по миру JoJo в самый разгар лета. Приготовься погрузиться в мир б...
от 550₽
Киберпанк 2077 — это больше, чем просто видеоигра. Это мем, культурный феномен, ...
Бесплатно
Новосибирск
Специальный показ трилогии, посвящённый 40-летию выхода первой картины на экран....
750₽
Погружение в мир виртуальных приключений и ностальгии для любителей игр всех воз...
400₽
Уфа
Прямая трансляция концерта «Путешествие в Хогвартс» от легендарного Imperial Orchestra. Самые яркие моменты из всех фильмов о волшебном мальчике на большом экране!...
500₽
Ростов-на-Дону
Специальный предпрокатный показ фантастического аниме «Девочка, покорившая время...
450₽
Кинопоказ анимационного приключенческого фильма «Четыре души Койота» венгерского...
450₽
Совы уже в пути, а значит, скоро тебя ждёт захватывающее испытание знаний о волш...
от 400₽
Иркутск
О фильме: Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он — самый обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и н...
Бесплатно
Красноярск
5. Навстречу стереотипам
Само собой, ты не станешь гиком не пройдя посвящение 10-ти часовым сеансом зубодробительной карточной настолки — это всем известно. Из них обычно 4 часа — это сама игра, а 6 часов — скандал о трактовке правил. Потренироваться ссориться с людьми за очерёдность хода можно тут:
Москва
Мимик — это фестиваль для тех, кто любит настольные ролевые игры. Ты новичок в х...
от 800₽
Играешь в го? А может, всегда мечтал научиться? Приходи на встречи игрового клуб...
Бесплатно
Известная на весь мир ролевая игра позволит на 4 часа погрузиться в мир ужасных ...
1800₽
Юбилейный лесной фестивальчик, посвященный игре ДнД (Dungeons & Dragons). Масшта...
5000₽
Санкт-Петербург
Проведи вечер субботы увлекательно и с азартом! В арсенале библиотеки много разн...
Бесплатно
Genshin Impact — китайская компьютерная игра со своим фэнтезийном миром. Тебя ж...
Бесплатно
Что успеешь за два игровых часа? Возглавить корпорацию по разработке и продаже ...
Бесплатно
Нижний Новгород
Игра в настолки проходит в приятной атмосфере с ведущим знатоком настольных и ро...
Бесплатно
ДНД это настольная ролевая игра в жанре Фэнтези. В игре участвуют ведущий (так н...
от 400₽
6. Крафтим
А это тебе бонусом. Умение кастомизировать одежду и предметы, а уж тем паче крафтить собственные, ценится очень высоко. Это как выковать свой меч, только сделать свой принт: подчеркивает серьёзность твоих намерений и высокоранговую упоротость темой. Изучаешь техническую сторону на мастер-классах, а потом воплощаешь в жизнь собственные идеи!
Москва
Познакомишься с историей витражей, освоишь для себя витражную технику, придуманн...
от 100₽
Санкт-Петербург
Хочешь попробовать себя в роли дизайнера и создать собственный ковёр, который ст...
от 5500₽
Идеальный мастер-класс по керамике для поклонников восточного минимализма и люби...
от 3500₽
На мастер-классе по керамике ты сможешь сделать для себя, а может быть, и в пода...
2200₽
Завораживающий мастер-класс в уютном дворике Планетария 1, на котором участники ...
1200₽
Ростов-на-Дону
Каждый участник сможет создать 5-7 украшений ручной работы, которые отлично подчеркнут индивидуальность и добавят любому образу уникальность. Это могут быть колечки, броши, подвес...
2200₽
Красноярск
Мастер-класс по созданию удивительных витражей с использованием витражных красок...
1200₽
Современное российское ювелирное искусство продолжает традиции прошлого, сочетая...
от 1600₽
Автором первой неоновой вывески в Советском Союзе считается инженер Селезнёв. Он...
от 1400₽
7. Встречаем Финального Босса
Естественно все скиллы, прокаченные непосильным трудом, требуют подтверждения в грандиозной битве — на Фестивале! Выбирай по вкусу: анимешный фест, комик-кон, нон-фикшн ярмарка с участием любимых писателей.
Главное, чтобы ты смог отстоять полную чаяний и слухов трёхчасовую очередь, сфоткаться минимум с пятью косплеерами и выкрикнуть спикеру максимально странный вопрос из зала. В идеале ещё нужно заранее занять места в первом ряду на нескольких авторских панелях или дефиле, отрезав себе все пути для похода в туалет. Как и в первобытные времена, инициация требует крови!
Москва
Мультифандомный косплей-фестиваль. Что тебя ждёт? — Косплей-дефиле, вокальные н...
от 1150₽
Фестиваль для косплееров разных возрастов и предпочтений. Поучаствовать в коспле...
от 1000₽
Варгханалия — фестиваль варгеймов. Властелины стратегии и гении тактики, объедин...
от 900₽
Санкт-Петербург
Фестиваль науки, самовыражения и невероятных костюмов. На фестивале каждый найдет себе занятие по вкусу. Тебя ждут: выставка современных технологий и фанатских стендов, колоссальн...
от 1600₽
Екатеринбург
ГикКон — фестиваль гик-культуры на Урале. На один день Екатеринбург превращается в мультивселенную увлечений и развлечений. ГикКон объединяет поклонников поп-культуры вне зависимос...
Бесплатно
Новосибирск
Сказочные жители,стартуем! Готовы представить хэдлайнеров, концепц-программу Лихолесье 2025. Трилогия. 1 день Тайны Сумрачного леса. Лихолесье - это не только дом эльфов. Это очен...
от 1000₽
Казань
Большой фестиваль настольных игр под открытым небом, в уютном парке в самом сердце города. Что будет на фестивале? • большая игротека: более 300 настольных игр • турниры по насто...
Бесплатно
Воронеж
Фестиваль современной молодёжной поп-культуры России, Японии, Китая и других стран. Фестиваль соберёт всё, что мы любим: комиксы, мангу, манхву, маньхуа, аниме, мультфильмы, сериа...
от 1000₽
Пермь
Фестиваль современной визуальной культуры, на котором тебя ждут: — Яркое шоу на главной сцене — Выступления специальных гостей — Игры и мастер-классы — Стенды и аллея авторов — Ярм...
от 1100₽
Нижний Новгород
Пятый аниме фестиваль аниме и косплея. Здесь тебя ждут любимые персонажи, атмосф...
от 500₽
Праздник анимации, фантастики и косплея. Тебя ждут: — Яркие конкурсы, дефиле и...
от 1200₽
Красноярск
«Гикзилла Фест» — это праздник гик-культуры, где каждый найдёт что-то по душе! На фестивале соберутся поклонники аниме, комиксов, видеоигр и всего, что делает гик-культуру такой за...
Бесплатно
Краснодар
Крупнейший осенний мультикультурный фестиваль в Краснодаре, посвященный творчеству и современной поп-культуре: кино, книгам, сериалам, компьютерным и настольным играм, комиксам, му...
от 500₽
Если после прочтения нашего гайда ты задаёшься вопросом: «А что, есть люди, ради общения с которыми стоит проворачивать всю эту жесть?!», то отвечаем: конечно есть! Частенько найти их можно вот тут:
Москва
Санкт-Петербург
Сочи
Нижний Новгород
Новосибирск
Екатеринбург
Как и в любом хорошем сюжете, в конце должен быть «вот это поворот». Так вот. Стопроцентно доказанное и подтверждённое (благодаря нашему скромному гайду) звание гика, к сожалению, вообще никак не связано с успешным общением в тусовке.
Так что просто хватай понравившегося человека/людей и тащи на интересующие тебя события. Ну или проси прихватить тебя с собой. Там на месте разберётесь, кто на чьей стороне и кому что заходит. Ведь главное правило любого комьюнити: «Фокус не в том, чтобы вам нравилось одно и то же, а в том, чтобы вы могли одно и то же обсудить».
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