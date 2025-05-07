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Билд на гика: качаемся с нуля

И да пребудут с тобой Сила, благословение Императора и простое человеческое любопытство.

Что будет в статье:

  1. - 1. Идём к Торговцам
  2. - 2. Опускаемся до тёмной магии
  3. - 3. Проходим Сюжетный квест
  4. - 4. Открываем порталы
  5. - 5. Навстречу стереотипам
  6. - 6. Крафтим
  7. - 7. Встречаем Финального Босса

Итак, в твоей жизни появился тот-самый-человек со знанием всех хаоситских богов Вархаммера или эльфийских династий Средиземья. А, возможно, ты сам внезапно угорел за Вселенную какой-нибудь игрухи или сериала, а теперь жаждешь общения по теме. Короче: тебе очень нужно стать своим в гик-тусовке. Не волнуйся, Кавёр тебя не оставит! 

Начнём с того, что гик-культура не сводится к конкретным фандомам или активностям, так что универсального пути включения в комьюнити нет. Тут самое важное понять, что тебе интересно и не стесняться спрашивать — все любят посвящать неофитов и делиться своим мнением…

Ха-ха-ха, Господи, ты реально поверил?! Нееееет, это путь слабаков. Конечно же, есть утомительный челлендж на вступление с непонятной и субъективной системой достижений. Погнали, прокачаем тебя до Настоящего Гика!

1. Идём к Торговцам

Любой приключенец знает, что рынок — залог успешной прокачки. Здесь ты купишь усиливающий твою репутацию фандомный мерч, научишься искусству смолл-тока о персонажах, а если повезёт, то ещё и подерёшься в очереди к популярному автору.

Кстати, кататься по арт-маркетам разных городов — отдельная доблесть. Потом можно козырять ивентовыми свопками (коллекционными карточками) и рассказами про путь-дорогу на трёх электричках.  

Москва

Лук
Лук

Арт-маркет — это формат мероприятия, развившийся из формата Artist Alley (аллеи авторов). Временное (как правило, однодневное) мероприятие, на которое приезжают различные художники...

Амбер плаза, Краснопролетарская улица, 36

от 200₽

Санкт-Петербург

Цирк
Цирк

Добро пожаловать в цирк! Это яркий арт-маркет, собравший твоих любимых художников, кучу фандомного мерча и многих косплееров. Приходи, чтобы общаться, приобретать всё на свете с лю...

набережная Обводного канала, 134-136-138

от 150₽

Нижний Новгород

Арт-маркет «Волчок»
Арт-маркет «Волчок»

Здесь каждый сможет найти для себя: — Множество разнообразных художников, хэндмейд авторов из городов по всей России. — Авторский мерч. — Вы сможете открыть для себя новых авторов....

DKRT

от 500₽

Ростов-на-Дону

Звездопад
Звездопад

Погрузись в мир сияющего творчества! Здесь шедевры местных мастеров превращаются в твои личные сокровища: от различных открыток и стикеров, до брелоков и другого декора. Тебя ждёт...

улица 13-я Линия, 34

от 200₽

Калининград

Pink Dragon
Pink Dragon

Мероприятие, на котором художники (и крафтеры) продают свои товары. Посетители же могут приобрести понравившийся мерч и пообщаться с любимыми авторами в живую. Также на Драконе бу...

Пехотная улица, 44А, 3 этаж

от 0₽

Новосибирск

Роща
Роща

В Роще творчества каждый найдет свою историю — и никогда не заблудится. Тебя ждут: — Множество талантливых художников, мастеров и авторов из разных городов, готовых поделиться сво...

улица Челюскинцев, 11

от 300₽

2. Опускаемся до тёмной магии

Иными словами, идём на лекции. И так же, как магия нарушает законы природы, лекции помогут тебе сократить путь знакомства с контекстом. Тут ты можешь удачно присвоить интересное чужое мнение, пока зреет собственное, или прихватить пару фактов для умной ремарки в беседе.

Любители хардкора могут идти на научно-популярные лекции по истории или астрофизике, чтобы потом от души критиковать тот или иной мир за недостоверность. Какая разница, отличаешь ли ты Оби Вана от Спока, если «сравнивая варп- и гипердвигатели с точки зрения современной науки…». Ну, ты понял.  

P.S. Если ты попал на лекцию Владимира Сурдина или Алексея Семихатова — не пугайся, тут засчитывается даже попытка.

 Москва  

Голос рассказчика. Чужой
Голос рассказчика. Чужой

Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа исполняет избранные прои...

Hidden bar

от 1000₽

Алексей Семихатов «Что такое чёрная дыра на самом деле?»
Алексей Семихатов «Что такое чёрная дыра на самом деле?»

Черная дыра— это не тело, а искривленная пустота, где материя проиграла противос...

Гостиница Измайлово «Бета», Измайловское шоссе, 71к2Б

от 1200₽

Владимир Сурдин «Мы должны проникнуть в космические подземелья!»
Владимир Сурдин «Мы должны проникнуть в космические подземелья!»

На лекции ты узнаешь почему наиболее перспективные места для поиска жизни вне Зе...

Гостиница Измайлово «Бета», Измайловское шоссе, 71к2Б

от 1200₽

Лекция «Почему все страдают в средневековой живописи?»
Лекция «Почему все страдают в средневековой живописи?»

Средневековая европейская культура породила великие памятники архитектуры, живоп...

Люмьер-Холл

500₽

От кубика к пикселю: как DnD повлияла на RPG
От кубика к пикселю: как DnD повлияла на RPG

Ты узнаешь, как механики D&D — система классов, броски кубиков, прокачка персона...

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, улица Знаменка, 11

от 1000₽

Мрак и магия в столице! Вечер подкаста «Мрачные сказки»
Мрак и магия в столице! Вечер подкаста «Мрачные сказки»

Забудь скучные трактовки и готовься по-новому взглянуть на культовые сюжеты. Ком...

ДК Рассвет

от 1000₽

Санкт-Петербург

Космический мусор
Космический мусор

Люди обживают космос. И как в любой человеческой деятельности появляются отходы....

Дворик Планетария № 1

450₽

Алексей Семихатов «Что такое чёрная дыра на самом деле?»
Алексей Семихатов «Что такое чёрная дыра на самом деле?»

Черная дыра— это не тело, а искривленная пустота, где материя проиграла противос...

КЦ «Петроконгресс», ул. Лодейнопольская, д. 5

от 1500₽

Магический вечер «Мрачных Сказок»
Магический вечер «Мрачных Сказок»

Сквозь белые ночи, над чёрной водой Невы, по булыжным мостовым, хранящим шепот в...

Epicenter Concert Hall, Московский проспект, 57А

от 1200₽

Антон Нелихов «О чём молчит русская нечисть?»
Антон Нелихов «О чём молчит русская нечисть?»

Лекция писателя Антона Нелихова будет посвящена нечистым духам. Знал ли ты, как ...

ArtHall, Сытнинская улица, 14

1200₽

Екатеринбург

Хорророведение с Ксенией Маркеловой
Хорророведение с Ксенией Маркеловой

Хоррор — жанр кино, в котором человеческое воображение не только облекает социал...

Президентский центр Бориса Ельцина

250₽

Поведение динозавров
Поведение динозавров

Лекция блогера «Упоротого палеонтолога» Дмитрия Соболева в Екатеринбурге. Крал ...

Времена года, конференц-зал, улица Софьи Ковалевской, 17

от 1100₽

Казань

Этношоу в Юрте «Зов предков. Мгновение Ашины»
Этношоу в Юрте «Зов предков. Мгновение Ашины»

Погрузись в атмосферу древнетюркского периода через все органы чувств. Мероприятие пройдет в уютной юрте, созданной по образцу строений древнетюркского периода, где каждая деталь б...

до
Этнообъект «Юрта», улица Каюма Насыри, 7

2000₽

3. Проходим Сюжетный квест

А вот сейчас без шуток. Ключи к кайфу от происходящего в комьюнити — отыгрыш и эмпатия. Не в том смысле, что тебе непременно нужно крафтить костюм любимого персонажа (хотя…), а в умении сопереживать героям и примерять на себя самые невероятные ситуации.

Вот это залог жарких споров про манипуляции Дамблдора и рассуждений на тему «что бы я сделал, если бы у меня был Дракон». Когда ты можешь всерьёз проникнуться историей Джинкс из «Аркейна» или Карлах из Третьего Baldur’s Gate. Именно это делает любой фантастический или фентезийный мир живым и манящим, позволяя рассуждать о мотивах и возможных альтернативных исходах до хрипоты.

Кстати, прокачать эмпатию и способность примерять на себя чужие образы можно, участвуя в ролевых играх (даже в простой мафии или иммерсивных спектаклях), сценарных мастер-классах и костюмированных ивентах. Собрали для тебя подборочку!  

Москва

«Мафия» в Хогвартсе
«Мафия» в Хогвартсе

Погрузись в мир тайных интриг и социальных экспериментов. Клуб объединяет людей,...

до
Место проведения сообщат организаторы

1000₽

22’07
22’07

Поздний вечер. Ты приехал на выходные в загородный спа-центр, в который ты выигр...

до
Иммерсивный театр «Морфеус»

от 3900₽

Ответ Гиппократа
Ответ Гиппократа

Каково оказаться в самом эпицентре заражения таинственным вирусом? Никакие дейст...

до
Иммерсивный театр «Морфеус»

от 3900₽

Судный день
Судный день

Небольшой провинциальный городок неожиданно сотрясает возобновленное спустя 11 л...

до
Иммерсивный театр «Морфеус»

5000₽

Новая лесотехническая академия
Новая лесотехническая академия

Выставка-детектив как временно развернутый филиал одноименного вымышленного учеб...

до
Граунд Солянка

500₽

Загадка Амулета
Загадка Амулета

Семейное театральное иммерсивное приключение. XVI век. Вы — отважные исследоват...

до
Иммерсивный театр «Морфеус»

3900₽

Санкт-Петербург

Профсоюз работников ада
Профсоюз работников ада

Аудиоспектакль с алкоголем: четыре бара, четыре напитка, подлинная история челов...

до
The Red Corner

2000₽

Мафия в душевном баре
Мафия в душевном баре

Погрузись в мир интриг, стратегий и неожиданных поворотов. В этой игре тебе пред...

до
Бар «В Душе», улица Куйбышева, 33/8, м. Горьковская

Бесплатно

Преступление. Наказание?
Преступление. Наказание?

Иммерсивное путешествие в мир Фёдора Достоевского, где грань между добром и злом...

до
Замок на Невском, Невский проспект, 74-76

900₽

Судный день
Судный день

Небольшой провинциальный городок неожиданно сотрясает возобновленное спустя 11 л...

до
набережная реки Мойки, 28

4000₽

22’07
22’07

Поздравляем! Ты выиграл путевку в крутой спа-центр и теперь отправляешься на отд...

до
набережная реки Мойки, 28

3200₽

Загадка Амулета
Загадка Амулета

Семейное театральное иммерсивное приключение. XVI век. Вы — отважные исследоват...

до
набережная реки Мойки, 28

3000₽

Не стоит вызывать его
Не стоит вызывать его

Контакт с «другой стороной» всегда занимал умы человечества и вызывал неподдельн...

Замок на Невском, Невский проспект, 74-76

2000₽

Екатеринбург

Мафия с Комиками
Мафия с Комиками

Шоу, где зрители играют в классическую игру «Мафия», а ведущий — это опытный стендап комик. Смех, забавные ситуации и неожиданные повороты, приходи— это отличный способ провести в...

GrouseHall

от 500₽

Казань

Аудиоспектакль «Ночной трамвай»
Аудиоспектакль «Ночной трамвай»

Спектакль-путешествие по ночной, старой и новой Казани в трамвае №5а. Обрати вн...

до
Остановка трамвая «Станция метро Проспект Победы» в сторону Азино

от 650₽

Экшн-квест «Спрятки»
Экшн-квест «Спрятки»

Добро пожаловать в квартиру Пеннивайза, где тебя ждут три варианта развития собы...

до
Фабрика Алафузова

от 900₽

Нижний Новгород

Автобус. Приключение
Автобус. Приключение

Пассажиры заходят в салон и... Где актёры? Где зрители? Развитие событий — самое невероятное. Куда едет автобус? Кто сейчас говорит, актёр или пассажир? Какова цель маршрута? Реал...

до
площадь Минина и Пожарского

от 800₽

Ростов-на-Дону

Иммерсивный спектакль в трамвае «Городские легенды»
Иммерсивный спектакль в трамвае «Городские легенды»

Впервые за более чем вековую историю ростовского трамвая ты сможешь поучаствовать в уникальном иммерсивном спектакле в трамвае. Перед тобой развернётся настоящая, живая история гор...

до
улица Максима Горького, 291, трамвайная остановка «Театральный проспект»

2500₽

Самара

Ночь темна и полна ужасов
Ночь темна и полна ужасов

Иммерсивная прогулка по городу, где ты увидишь героев страшных историй и самые «мистические» места Самары! Экскурсию для тебя проведёт костюмированная ведьма, с которой ты пройдё...

Пионерская улица, 28

1390₽

4. Открываем порталы

Притворяться, что шаришь, жонглируя рандомными фактами, можно долго. Но рано или поздно ты встанешь перед необходимостью «изучить матчасть». И вот тебе редакторский совет: не пренебрегай тематическими встречами, совместными просмотрами, читками и прохождением игр. Это всегда веселее, плюс есть, с кем разогнать, пока впечатления свежи. А кто-то и вовсе сможет объяснить неочевидные моменты. 

Москва

Кинопоказ «Шрэк» (3 части)
Кинопоказ «Шрэк» (3 части)

Неделя ностальгии в «Публике» и любимая, самобытная и вечная классика в трёх час...

Публика

Бесплатно

Кинопоказ «Девочка, покорившая время» с экспертом
Кинопоказ «Девочка, покорившая время» с экспертом

«Девочка, покорившая время» — аниме-хит 2006 года, призёр фестиваля анимации в А...

Кинотеатр Пионер

750₽

Киновечер «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»
Киновечер «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»

На один вечер зал превратится в настоящий морской мир: волны, пушки, корабли-при...

Люмьер-Холл

от 1000₽

Гик Ап
Гик Ап

Это попкультурно-развлекательное шоу, созданное фанатами для фанатов. Трое комик...

Still StandUp Club

Бесплатно

Сны Миядзаки. HighTime Orchestra
Сны Миядзаки. HighTime Orchestra

Волшебные саундтреки из культовых японских аниме Хаяо Миядзаки зазвучат в тропич...

Оранжерея ВДНХ

от 1750₽

Fandom Party
Fandom Party

Непринужденная атмосфера, отличная музыка, крутые конкурсы, танцы, интересные зо...

Live Stars

от 1000₽

Гарри Поттер. HighTime Orchestra
Гарри Поттер. HighTime Orchestra

На концерте прозвучат волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри П...

Оранжерея ВДНХ

от 1750₽

«Властелин колец». Концерт в оранжерее
«Властелин колец». Концерт в оранжерее

Ты не пройдёшь!.. Мимо. Хоббиты, эльфы и орки ждут тебя под пальмами в тропиках...

Оранжерея ВДНХ

от 1750₽

«День Аниме. Genshin Impact». Концерт в оранжерее
«День Аниме. Genshin Impact». Концерт в оранжерее

Главная премьера 2024 года в честь Всемирного дня аниме в тропической оранжерее ...

Оранжерея ВДНХ

от 1750₽

Презентация комикса «7 камней: Армения сквозь века»
Презентация комикса «7 камней: Армения сквозь века»

Сценарист и продюсер студии Wishup Vision Айк Варданян представит международный ...

Библиотека для молодёжи, Большая Черкизовская улица, 4к1, зал визуальных искусств

Бесплатно

Голос рассказчика. Этнодичь 2
Голос рассказчика. Этнодичь 2

Чтение самых странных — временами даже страшных — сказок малых народов России. ...

Hidden bar

от 1000₽

Голос рассказчика. Звёздные войны
Голос рассказчика. Звёздные войны

Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа под музыкальный аккомпан...

Hidden bar

от 1000₽

Последнее испытание (DnD-ver)
Последнее испытание (DnD-ver)

Мюзикл по мотивам настольной игры «Подземелья и Драконы». История, где великий...

КЗ «Измайлово», Измайловское шоссе, вл71Е

от 1500₽

Последнее испытание (DnD-ver)
Последнее испытание (DnD-ver)

Мюзикл по мотивам настольной игры «Подземелья и Драконы». История, где великий...

КЗ «Измайлово», Измайловское шоссе, вл71Е

от 3600₽

Санкт-Петербург

Былина. Сказ об Апраксии
Былина. Сказ об Апраксии

Издательство «Рамона» представляет «Сказ об Апраксии» — комикс-пролог к грядущей...

Библиотека комиксов

Бесплатно

JoJo's party
JoJo's party

Бизарное пати по миру JoJo в самый разгар лета. Приготовься погрузиться в мир б...

Ласточка

от 550₽

Не играл, но обсуждаю: Киберпанк 2077
Не играл, но обсуждаю: Киберпанк 2077

Киберпанк 2077 — это больше, чем просто видеоигра. Это мем, культурный феномен, ...

Библиотека комиксов

Бесплатно

Новосибирск

Назад в будущее
Назад в будущее

Специальный показ трилогии, посвящённый 40-летию выхода первой картины на экран....

Креативный центр «Башня»

750₽

Gamer Party
Gamer Party

Погружение в мир виртуальных приключений и ностальгии для любителей игр всех воз...

Руинпаб Типография

400₽

Уфа

Путешествие в Хогвартс. Прямая трансляция шоу саундтреков
Путешествие в Хогвартс. Прямая трансляция шоу саундтреков

Прямая трансляция концерта «Путешествие в Хогвартс» от легендарного Imperial Orchestra. Самые яркие моменты из всех фильмов о волшебном мальчике на большом экране!...

Синема Парк Галерея Арт, улица Чернышевского, 75

500₽

Ростов-на-Дону

«Девочка, покорившая время»: предпрокатный показ
«Девочка, покорившая время»: предпрокатный показ

Специальный предпрокатный показ фантастического аниме «Девочка, покорившая время...

Горизонт Cinema&Emotion

450₽

Четыре души Койота
Четыре души Койота

Кинопоказ анимационного приключенческого фильма «Четыре души Койота» венгерского...

Горизонт Cinema&Emotion

450₽

Квиз по миру Гарри Поттера
Квиз по миру Гарри Поттера

Совы уже в пути, а значит, скоро тебя ждёт захватывающее испытание знаний о волш...

Циферблат

от 400₽

Иркутск

Кинопоказ «Матрица»
Кинопоказ «Матрица»

О фильме: Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он — самый обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и н...

Penny

Бесплатно

Красноярск

Акира
Акира

О фильме: Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки стол...

до
Дом кино, проспект Мира, 88

от 230₽

Гачиакута
Гачиакута

О фильме: Мальчик Рудо и его приёмный отец Регто живут в трущобах процветающего ...

до
Синема Парк Галерея Енисей, улица Дубровинского, 1И

400₽

5. Навстречу стереотипам

Само собой, ты не станешь гиком не пройдя посвящение 10-ти часовым сеансом зубодробительной карточной настолки — это всем известно. Из них обычно 4 часа — это сама игра, а 6 часов — скандал о трактовке правил. Потренироваться ссориться с людьми за очерёдность хода можно тут:

Москва

Мимик
Мимик

Мимик — это фестиваль для тех, кто любит настольные ролевые игры. Ты новичок в х...

c
по
Даниловский Event Hall, Дубининская улица, 71

от 800₽

Клуб «Го без границ»
Клуб «Го без границ»

Играешь в го? А может, всегда мечтал научиться? Приходи на встречи игрового клуб...

Российская государственная библиотека для молодежи, Большая Черкизовская улица, 4к1

Бесплатно

Dungeon & Dragons
Dungeon & Dragons

Известная на весь мир ролевая игра позволит на 4 часа погрузиться в мир ужасных ...

c
по
Точное место проведения сообщат организаторы

1800₽

Выходи гулять с драконами! 5
Выходи гулять с драконами! 5

Юбилейный лесной фестивальчик, посвященный игре ДнД (Dungeons & Dragons). Масшта...

c
по
Остановка «Белозеровская фабрика»

5000₽

 Санкт-Петербург  

Вечер настольных игр в библиотеке «КУБ»
Вечер настольных игр в библиотеке «КУБ»

Проведи вечер субботы увлекательно и с азартом! В арсенале библиотеки много разн...

до
Библиотека «КУБ», проспект Маршака, 24к1

Бесплатно

Мафия. Genshin Impact версия
Мафия. Genshin Impact версия

Genshin Impact — китайская компьютерная игра со своим фэнтезийном миром. Тебя ж...

Библиотека им. А.И. Герцена, Новгородская улица, 27

Бесплатно

Настолки в Маяковке
Настолки в Маяковке

Что успеешь за два игровых часа? Возглавить корпорацию по разработке и продаже ...

Библиотека Охта-8

Бесплатно

Нижний Новгород

Настольные игры
Настольные игры

Игра в настолки проходит в приятной атмосфере с ведущим знатоком настольных и ро...

Арт-кофейня «Музей»

Бесплатно

D&D — настольная ролевая игра
D&D — настольная ролевая игра

ДНД это настольная ролевая игра в жанре Фэнтези. В игре участвуют ведущий (так н...

Арт-кофейня «Музей»

от 400₽

6. Крафтим

А это тебе бонусом. Умение кастомизировать одежду и предметы, а уж тем паче крафтить собственные, ценится очень высоко. Это как выковать свой меч, только сделать свой принт: подчеркивает серьёзность твоих намерений и высокоранговую упоротость темой. Изучаешь техническую сторону на мастер-классах, а потом воплощаешь в жизнь собственные идеи!

Москва

Витраж в технике Тиффани
Витраж в технике Тиффани

Познакомишься с историей витражей, освоишь для себя витражную технику, придуманн...

до
Нагатинская улица, 16с9, Вход в Бизнес Центр через арку рядом с магазином «Ивановский трикотаж»

от 100₽

Селёдка
Селёдка

Мастер-классы, на котором ты сможешь за одно занятие написать собственную картин...

Начало

от 4000₽

Санкт-Петербург

Мастер-класс по тафтингу «Создание ковров»
Мастер-класс по тафтингу «Создание ковров»

Хочешь попробовать себя в роли дизайнера и создать собственный ковёр, который ст...

до
Творческая студия Artista Handmade

от 5500₽

Nerikomi. Тарелка. Стакан. Ваза
Nerikomi. Тарелка. Стакан. Ваза

Идеальный мастер-класс по керамике для поклонников восточного минимализма и люби...

Пространство Artista + Ceramista

от 3500₽

Лепим кружки, тарелки, боулы и вазочки
Лепим кружки, тарелки, боулы и вазочки

На мастер-классе по керамике ты сможешь сделать для себя, а может быть, и в пода...

до
Керамишная

2200₽

Мастер-класс «Космос в банке»
Мастер-класс «Космос в банке»

Завораживающий мастер-класс в уютном дворике Планетария 1, на котором участники ...

Дворик Планетария № 1

1200₽

Ростов-на-Дону

Украшения из керамики
Украшения из керамики

Каждый участник сможет создать 5-7 украшений ручной работы, которые отлично подчеркнут индивидуальность и добавят любому образу уникальность. Это могут быть колечки, броши, подвес...

улица Шаумяна, 66

2200₽

Красноярск

Витражные фантазии
Витражные фантазии

Мастер-класс по созданию удивительных витражей с использованием витражных красок...

до
Дом художника

1200₽

Кольцо с надписью. Ювелирное искусство
Кольцо с надписью. Ювелирное искусство

Современное российское ювелирное искусство продолжает традиции прошлого, сочетая...

до
Дом художника

от 1600₽

Свет в твоих руках: искусство неоновых вывесок
Свет в твоих руках: искусство неоновых вывесок

Автором первой неоновой вывески в Советском Союзе считается инженер Селезнёв. Он...

до
В центре Мира, просп. Мира, 96

от 1400₽

7. Встречаем Финального Босса

Естественно все скиллы, прокаченные непосильным трудом, требуют подтверждения в грандиозной битве — на Фестивале! Выбирай по вкусу: анимешный фест, комик-кон, нон-фикшн ярмарка с участием любимых писателей.

Главное, чтобы ты смог отстоять полную чаяний и слухов трёхчасовую очередь, сфоткаться минимум с пятью косплеерами и выкрикнуть спикеру максимально странный вопрос из зала. В идеале ещё нужно заранее занять места в первом ряду на нескольких авторских панелях или дефиле, отрезав себе все пути для похода в туалет. Как и в первобытные времена, инициация требует крови!

Москва

Alia Fest
Alia Fest

Мультифандомный косплей-фестиваль. Что тебя ждёт? — Косплей-дефиле, вокальные н...

Восточная улица, 4к1

от 1150₽

Vibe.con
Vibe.con

Фестиваль для косплееров разных возрастов и предпочтений. Поучаствовать в коспле...

Культурный центр зил

от 1000₽

Фестиваль варгеймов «Варгханалия»
Фестиваль варгеймов «Варгханалия»

Варгханалия — фестиваль варгеймов. Властелины стратегии и гении тактики, объедин...

Никулинская улица, 2к1

от 900₽

Санкт-Петербург

Фестиваль СТАРКОН
Фестиваль СТАРКОН

Фестиваль науки, самовыражения и невероятных костюмов. На фестивале каждый найдет себе занятие по вкусу. Тебя ждут: выставка современных технологий и фанатских стендов, колоссальн...

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Если после прочтения нашего гайда ты задаёшься вопросом: «А что, есть люди, ради общения с которыми стоит проворачивать всю эту жесть?!», то отвечаем: конечно есть! Частенько найти их можно вот тут:

Москва 

Санкт-Петербург

Сочи

Нижний Новгород

Новосибирск

Екатеринбург

Как и в любом хорошем сюжете, в конце должен быть «вот это поворот». Так вот. Стопроцентно доказанное и подтверждённое (благодаря нашему скромному гайду) звание гика, к сожалению, вообще никак не связано с успешным общением в тусовке.  

Так что просто хватай понравившегося человека/людей и тащи на интересующие тебя события. Ну или проси прихватить тебя с собой. Там на месте разберётесь, кто на чьей стороне и кому что заходит. Ведь главное правило любого комьюнити: «Фокус не в том, чтобы вам нравилось одно и то же, а в том, чтобы вы могли одно и то же обсудить».

Что есть в статье:

  1. 1. Идём к Торговцам
  2. 2. Опускаемся до тёмной магии
  3. 3. Проходим Сюжетный квест
  4. 4. Открываем порталы
  5. 5. Навстречу стереотипам
  6. 6. Крафтим
  7. 7. Встречаем Финального Босса

Комментарии

А
Аноним
6 июля 2025, 05:42

Комментарий удален

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Ариша | Kaver Team
6 июля 2025, 12:26

Григорий Поляков, Привет!:) Лови гик-события в Красноярске) https://kaverafisha.ru/krasnoyarsk/events/gikzilla-fest-297717 https://kaverafisha.ru/krasnoyarsk/events/akira-297718 https://kaverafisha.ru/krasnoyarsk/events/gachiakuta-297719

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Ариша | Kaver Team
6 июля 2025, 12:27

Григорий Поляков, а ещё лови место, где можно играть в настолки вместе с опытными игроками по выходным) https://kaverafisha.ru/krasnoyarsk/places/territoriya-igry-9553

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Ася | Kaver Team
3 июля 2025, 15:35

Стооооолько всего интересного! Кажется, лета не хватит🙈

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