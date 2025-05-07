Билд на гика: качаемся с нуля

И да пребудут с тобой Сила, благословение Императора и простое человеческое любопытство.

Что будет в статье:

Итак, в твоей жизни появился тот-самый-человек со знанием всех хаоситских богов Вархаммера или эльфийских династий Средиземья. А, возможно, ты сам внезапно угорел за Вселенную какой-нибудь игрухи или сериала, а теперь жаждешь общения по теме. Короче: тебе очень нужно стать своим в гик-тусовке. Не волнуйся, Кавёр тебя не оставит!

Начнём с того, что гик-культура не сводится к конкретным фандомам или активностям, так что универсального пути включения в комьюнити нет. Тут самое важное понять, что тебе интересно и не стесняться спрашивать — все любят посвящать неофитов и делиться своим мнением…

Ха-ха-ха, Господи, ты реально поверил?! Нееееет, это путь слабаков. Конечно же, есть утомительный челлендж на вступление с непонятной и субъективной системой достижений. Погнали, прокачаем тебя до Настоящего Гика!

1. Идём к Торговцам

Любой приключенец знает, что рынок — залог успешной прокачки. Здесь ты купишь усиливающий твою репутацию фандомный мерч, научишься искусству смолл-тока о персонажах, а если повезёт, то ещё и подерёшься в очереди к популярному автору.

Кстати, кататься по арт-маркетам разных городов — отдельная доблесть. Потом можно козырять ивентовыми свопками (коллекционными карточками) и рассказами про путь-дорогу на трёх электричках.

Москва

Лук Арт-маркет — это формат мероприятия, развившийся из формата Artist Alley (аллеи авторов). Временное (как правило, однодневное) мероприятие, на которое приезжают различные художники... 3 августа Амбер плаза, Краснопролетарская улица, 36 от 200₽

Санкт-Петербург

Цирк Добро пожаловать в цирк! Это яркий арт-маркет, собравший твоих любимых художников, кучу фандомного мерча и многих косплееров. Приходи, чтобы общаться, приобретать всё на свете с лю... 3 августа набережная Обводного канала, 134-136-138 от 150₽

Нижний Новгород

Арт-маркет «Волчок» Здесь каждый сможет найти для себя: — Множество разнообразных художников, хэндмейд авторов из городов по всей России. — Авторский мерч. — Вы сможете открыть для себя новых авторов.... 27 июля DKRT от 500₽

Ростов-на-Дону

Звездопад Погрузись в мир сияющего творчества! Здесь шедевры местных мастеров превращаются в твои личные сокровища: от различных открыток и стикеров, до брелоков и другого декора. Тебя ждёт... 27 июля улица 13-я Линия, 34 от 200₽

Калининград

Pink Dragon Мероприятие, на котором художники (и крафтеры) продают свои товары. Посетители же могут приобрести понравившийся мерч и пообщаться с любимыми авторами в живую. Также на Драконе бу... 17 августа Пехотная улица, 44А, 3 этаж от 0₽

Новосибирск

Роща В Роще творчества каждый найдет свою историю — и никогда не заблудится. Тебя ждут: — Множество талантливых художников, мастеров и авторов из разных городов, готовых поделиться сво... 17 августа улица Челюскинцев, 11 от 300₽

2. Опускаемся до тёмной магии

Иными словами, идём на лекции. И так же, как магия нарушает законы природы, лекции помогут тебе сократить путь знакомства с контекстом. Тут ты можешь удачно присвоить интересное чужое мнение, пока зреет собственное, или прихватить пару фактов для умной ремарки в беседе.

Любители хардкора могут идти на научно-популярные лекции по истории или астрофизике, чтобы потом от души критиковать тот или иной мир за недостоверность. Какая разница, отличаешь ли ты Оби Вана от Спока, если «сравнивая варп- и гипердвигатели с точки зрения современной науки…». Ну, ты понял.

P.S. Если ты попал на лекцию Владимира Сурдина или Алексея Семихатова — не пугайся, тут засчитывается даже попытка.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

Этношоу в Юрте «Зов предков. Мгновение Ашины» Погрузись в атмосферу древнетюркского периода через все органы чувств. Мероприятие пройдет в уютной юрте, созданной по образцу строений древнетюркского периода, где каждая деталь б... до 30 августа Этнообъект «Юрта», улица Каюма Насыри, 7 2000₽

3. Проходим Сюжетный квест

А вот сейчас без шуток. Ключи к кайфу от происходящего в комьюнити — отыгрыш и эмпатия. Не в том смысле, что тебе непременно нужно крафтить костюм любимого персонажа (хотя…), а в умении сопереживать героям и примерять на себя самые невероятные ситуации.

Вот это залог жарких споров про манипуляции Дамблдора и рассуждений на тему «что бы я сделал, если бы у меня был Дракон». Когда ты можешь всерьёз проникнуться историей Джинкс из «Аркейна» или Карлах из Третьего Baldur’s Gate. Именно это делает любой фантастический или фентезийный мир живым и манящим, позволяя рассуждать о мотивах и возможных альтернативных исходах до хрипоты.

Кстати, прокачать эмпатию и способность примерять на себя чужие образы можно, участвуя в ролевых играх (даже в простой мафии или иммерсивных спектаклях), сценарных мастер-классах и костюмированных ивентах. Собрали для тебя подборочку!

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Мафия с Комиками Шоу, где зрители играют в классическую игру «Мафия», а ведущий — это опытный стендап комик. Смех, забавные ситуации и неожиданные повороты, приходи— это отличный способ провести в... 6 июля GrouseHall от 500₽

Казань

Аудиоспектакль «Ночной трамвай» Спектакль-путешествие по ночной, старой и новой Казани в трамвае №5а. Обрати вн... до 1 августа Остановка трамвая «Станция метро Проспект Победы» в сторону Азино от 650₽ Экшн-квест «Спрятки» Добро пожаловать в квартиру Пеннивайза, где тебя ждут три варианта развития собы... до 24 августа Фабрика Алафузова от 900₽

Нижний Новгород

Автобус. Приключение Пассажиры заходят в салон и... Где актёры? Где зрители? Развитие событий — самое невероятное. Куда едет автобус? Кто сейчас говорит, актёр или пассажир? Какова цель маршрута? Реал... до 31 августа площадь Минина и Пожарского от 800₽

Ростов-на-Дону

Иммерсивный спектакль в трамвае «Городские легенды» Впервые за более чем вековую историю ростовского трамвая ты сможешь поучаствовать в уникальном иммерсивном спектакле в трамвае. Перед тобой развернётся настоящая, живая история гор... до 12 октября улица Максима Горького, 291, трамвайная остановка «Театральный проспект» 2500₽

Самара

Ночь темна и полна ужасов Иммерсивная прогулка по городу, где ты увидишь героев страшных историй и самые «мистические» места Самары! Экскурсию для тебя проведёт костюмированная ведьма, с которой ты пройдё... 11 июля Пионерская улица, 28 1390₽

4. Открываем порталы

Притворяться, что шаришь, жонглируя рандомными фактами, можно долго. Но рано или поздно ты встанешь перед необходимостью «изучить матчасть». И вот тебе редакторский совет: не пренебрегай тематическими встречами, совместными просмотрами, читками и прохождением игр. Это всегда веселее, плюс есть, с кем разогнать, пока впечатления свежи. А кто-то и вовсе сможет объяснить неочевидные моменты.

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Уфа

Путешествие в Хогвартс. Прямая трансляция шоу саундтреков Прямая трансляция концерта «Путешествие в Хогвартс» от легендарного Imperial Orchestra. Самые яркие моменты из всех фильмов о волшебном мальчике на большом экране!... 6 июля Синема Парк Галерея Арт, улица Чернышевского, 75 500₽

Ростов-на-Дону

Иркутск

Кинопоказ «Матрица» О фильме: Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он — самый обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и н... 22 июля Penny Бесплатно

Красноярск

Акира О фильме: Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки стол... до 11 июля Дом кино, проспект Мира, 88 от 230₽ Гачиакута О фильме: Мальчик Рудо и его приёмный отец Регто живут в трущобах процветающего ... до 9 июля Синема Парк Галерея Енисей, улица Дубровинского, 1И 400₽

5. Навстречу стереотипам

Само собой, ты не станешь гиком не пройдя посвящение 10-ти часовым сеансом зубодробительной карточной настолки — это всем известно. Из них обычно 4 часа — это сама игра, а 6 часов — скандал о трактовке правил. Потренироваться ссориться с людьми за очерёдность хода можно тут:

Москва

Мимик Мимик — это фестиваль для тех, кто любит настольные ролевые игры. Ты новичок в х... c 26 июля по 27 июля Даниловский Event Hall, Дубининская улица, 71 от 800₽ Клуб «Го без границ» Играешь в го? А может, всегда мечтал научиться? Приходи на встречи игрового клуб... 28 июля Российская государственная библиотека для молодежи, Большая Черкизовская улица, 4к1 Бесплатно Dungeon & Dragons Известная на весь мир ролевая игра позволит на 4 часа погрузиться в мир ужасных ... c 2 августа по 3 августа Точное место проведения сообщат организаторы 1800₽ Выходи гулять с драконами! 5 Юбилейный лесной фестивальчик, посвященный игре ДнД (Dungeons & Dragons). Масшта... c 9 августа по 10 августа Остановка «Белозеровская фабрика» 5000₽

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

6. Крафтим

А это тебе бонусом. Умение кастомизировать одежду и предметы, а уж тем паче крафтить собственные, ценится очень высоко. Это как выковать свой меч, только сделать свой принт: подчеркивает серьёзность твоих намерений и высокоранговую упоротость темой. Изучаешь техническую сторону на мастер-классах, а потом воплощаешь в жизнь собственные идеи!

Москва

Витраж в технике Тиффани Познакомишься с историей витражей, освоишь для себя витражную технику, придуманн... до 31 июля Нагатинская улица, 16с9, Вход в Бизнес Центр через арку рядом с магазином «Ивановский трикотаж» от 100₽ Селёдка Мастер-классы, на котором ты сможешь за одно занятие написать собственную картин... 13 июля Начало от 4000₽

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Украшения из керамики Каждый участник сможет создать 5-7 украшений ручной работы, которые отлично подчеркнут индивидуальность и добавят любому образу уникальность. Это могут быть колечки, броши, подвес... 28 июля улица Шаумяна, 66 2200₽

Красноярск

7. Встречаем Финального Босса

Естественно все скиллы, прокаченные непосильным трудом, требуют подтверждения в грандиозной битве — на Фестивале! Выбирай по вкусу: анимешный фест, комик-кон, нон-фикшн ярмарка с участием любимых писателей.

Главное, чтобы ты смог отстоять полную чаяний и слухов трёхчасовую очередь, сфоткаться минимум с пятью косплеерами и выкрикнуть спикеру максимально странный вопрос из зала. В идеале ещё нужно заранее занять места в первом ряду на нескольких авторских панелях или дефиле, отрезав себе все пути для похода в туалет. Как и в первобытные времена, инициация требует крови!

Москва

Санкт-Петербург

Фестиваль СТАРКОН Фестиваль науки, самовыражения и невероятных костюмов. На фестивале каждый найдет себе занятие по вкусу. Тебя ждут: выставка современных технологий и фанатских стендов, колоссальн... c 30 августа по 31 августа DAA EXPO, Красногвардейская площадь, 3Е от 1600₽

Екатеринбург

ГикКон: фестиваль гик-культуры ГикКон — фестиваль гик-культуры на Урале. На один день Екатеринбург превращается в мультивселенную увлечений и развлечений. ГикКон объединяет поклонников поп-культуры вне зависимос... 30 августа Парк Маяковского Бесплатно

Новосибирск

Лихолесье Фест Сказочные жители,стартуем! Готовы представить хэдлайнеров, концепц-программу Лихолесье 2025. Трилогия. 1 день Тайны Сумрачного леса. Лихолесье - это не только дом эльфов. Это очен... 4 июля городской округ Искитим от 1000₽

Казань

Игрофест 2025 Большой фестиваль настольных игр под открытым небом, в уютном парке в самом сердце города. Что будет на фестивале? • большая игротека: более 300 настольных игр • турниры по насто... 5 июля улица Лобачевского Бесплатно

Воронеж

Fuji Fest Фестиваль современной молодёжной поп-культуры России, Японии, Китая и других стран. Фестиваль соберёт всё, что мы любим: комиксы, мангу, манхву, маньхуа, аниме, мультфильмы, сериа... 5 июля Городской Дворец Культуры, улица 9 Января, 108 от 1000₽

Пермь

Фестиваль Panicomix Фестиваль современной визуальной культуры, на котором тебя ждут: — Яркое шоу на главной сцене — Выступления специальных гостей — Игры и мастер-классы — Стенды и аллея авторов — Ярм... c 12 июля по 13 июля Петропавловская улица, 185 от 1100₽

Нижний Новгород

Красноярск

Гикзилла Фест «Гикзилла Фест» — это праздник гик-культуры, где каждый найдёт что-то по душе! На фестивале соберутся поклонники аниме, комиксов, видеоигр и всего, что делает гик-культуру такой за... 17 августа парк Центральная Набережная Бесплатно

Краснодар

Фандом Балкон 2025 Крупнейший осенний мультикультурный фестиваль в Краснодаре, посвященный творчеству и современной поп-культуре: кино, книгам, сериалам, компьютерным и настольным играм, комиксам, му... 13 сентября Стадион «Динамо-Кубань» Краснодар, ул. Красная, 190 от 500₽

Если после прочтения нашего гайда ты задаёшься вопросом: «А что, есть люди, ради общения с которыми стоит проворачивать всю эту жесть?!», то отвечаем: конечно есть! Частенько найти их можно вот тут:

Москва

Санкт-Петербург

Сочи

Нижний Новгород

Новосибирск

Екатеринбург

Как и в любом хорошем сюжете, в конце должен быть «вот это поворот». Так вот. Стопроцентно доказанное и подтверждённое (благодаря нашему скромному гайду) звание гика, к сожалению, вообще никак не связано с успешным общением в тусовке.

Так что просто хватай понравившегося человека/людей и тащи на интересующие тебя события. Ну или проси прихватить тебя с собой. Там на месте разберётесь, кто на чьей стороне и кому что заходит. Ведь главное правило любого комьюнити: «Фокус не в том, чтобы вам нравилось одно и то же, а в том, чтобы вы могли одно и то же обсудить».