Спектакль-путешествие по ночной, старой и новой Казани в трамвае №5а. Обрати внимание: спектакль проходит 2 раза в неделю — в пятницу и субботу. Расписание ближайших сеансов смотри по кнопке «Купить билет». Молодой мотоциклист Александр Белов волей судьбы оказывается заточен в трамвай и пытается из него выбраться. Он вспоминает свою жизнь, решения и поступки. Вместе с главным героем зрители поразмышляют о семье, о прощении, о выборе и самоопределении, о мечтах и бегстве от самих себя. А в финале останутся наедине с чувством, которого, возможно, всем давно не хватало. Действие спектакля проходит внутри реального трамвая. Каждый зритель погружается в сюжет через специальные наушники, которые создают полный эффект присутствия, попеременно знакомясь с историей города и его конкретного жителя. Декорациями спектакля становятся реальные виды Казани, которые зрители проезжают по ходу движения. Аудиоспектакль начинается и заканчивается на остановке трамвая «Станция метро Проспект Победы». На трамвай, в котором происходит действие, нанесены изображения театров Казани — ты точно его не пропустишь. Если потеряешься или перепутаешь остановку, то звони по указанному телефону. Организаторы рекомендуют одеться потеплее и иметь в виду, что в трамвае придётся провести полтора часа без остановок. При покупке билетов обрати внимание: места с 1 по 21 — по направлению движения, с 22 по 25 — против движения, с 26 по 28 — боковые. При поездке на местах против движения трамвая повествование будет зеркально отражено. При поездке на боковых сидениях ты будешь обращён спиной к одной из сторон движения. Аудиоспектакль проходит в сопровождении администратора, без присутствия актёров.