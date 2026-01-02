ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Профсоюз работников ада

The Red Corner
ул. Некрасова, 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Аудиоспектакль с алкоголем: четыре бара, четыре напитка, подлинная история человечества, теория заговора и джаз. Эти аудиозаписи были обнаружены авторами спектакля на просторах даркнета. Создатели записей настаивают на определённых условиях, в которых их нужно прослушивать. Авторы спектакля попытались в полной мере обеспечить эти условия. Исторические факты, упомянутые в записях, достоверны. Однако идеи, звучащие в записях, при желании можно воспринимать как художественный вымысел и интеллектуальную игру, сюжет считать выдуманным, а голоса — актёрскими. Каждый волен выбирать, во что и зачем верить.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста