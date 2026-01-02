Аудиоспектакль с алкоголем: четыре бара, четыре напитка, подлинная история человечества, теория заговора и джаз. Эти аудиозаписи были обнаружены авторами спектакля на просторах даркнета. Создатели записей настаивают на определённых условиях, в которых их нужно прослушивать. Авторы спектакля попытались в полной мере обеспечить эти условия. Исторические факты, упомянутые в записях, достоверны. Однако идеи, звучащие в записях, при желании можно воспринимать как художественный вымысел и интеллектуальную игру, сюжет считать выдуманным, а голоса — актёрскими. Каждый волен выбирать, во что и зачем верить.