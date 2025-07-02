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Новая лесотехническая академия

Граунд Солянка
Солянка, 1/2, стр. 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Выставка-детектив как временно развернутый филиал одноименного вымышленного учебного заведения, руководителями которого являются двое петербургских художников — Фёдор Хиросигэ и Нестор Энгельке. Оба автора на протяжении многих лет работали в одной мастерской. Опыт творчества бок о бок привел к переплетению художественных методов: и Энгельке, и Хиросигэ последовательно исследуют художественные возможности дерева (создают большие древесные инсталляции, скульптуры, используют технику пирографии и «топорописи»), оба развивают индивидуальную художественную мифологию, в которой современность, где уже сложно провести грань между людским и нечеловеческим, приобретает фантасмагорический характер. В этот раз Хиросигэ и Энгельке открыли вымышленную художественную академию имени себя самих, иронизируя над образом Петербурга как центра академического художественного образования. Обучают в ней, однако, не рисунку и композиции, а магии и ритуальным практикам, доводя академическую серьезность до абсурда. Маршрут по ГРАУНД Солянке превращается в путешествие по детективному сценарию. Дела в школе идут не совсем гладко. Академия находится в кризисе и над учебным заведением нависло опасное проклятье. Что скрывает завхоз академии, что за существо поселилось в местном музее и почему академический выпускной похож на ритуал, — всё это предстоит узнать зрителю.

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