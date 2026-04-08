https://solyankagallery.ru/ Галерея-мастерская с фокусом на развитие и популяризацию инновационных направлений в сфере современного искусства и культуры, и кросс-дисциплинарного подхода в своей деятельности. Выставки, концерты, спектакли, лекции, мастер-классы и многое другое связаны между собой желанием галереи-мастерской сделать культуру важнейшей частью жизни каждого человека. Граунд Солянка реализует себя как проект полного цикла. Произведения здесь не только выставляются, но задумываются, создаются и распространяются. Этому способствуют арт-резиденции авторской книги, саунд-арта, контемпорари музыки и танца, перформанса, инсталляции, литературы, современного театра и видеоискусства. График работы: Ежедневно 12:00-22:00
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