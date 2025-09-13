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Фестивали
Про событие
Крупнейший осенний мультикультурный фестиваль в Краснодаре, посвященный творчеству и современной поп-культуре: кино, книгам, сериалам, компьютерным и настольным играм, комиксам, музыке, мультфильмам, аниме и манге, научной фантастике и другим направлениям.
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