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Фандом Балкон 2025

микрорайон Центральный

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Завершение:

от 500₽ до 6000₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Крупнейший осенний мультикультурный фестиваль в Краснодаре, посвященный творчеству и современной поп-культуре: кино, книгам, сериалам, компьютерным и настольным играм, комиксам, музыке, мультфильмам, аниме и манге, научной фантастике и другим направлениям.

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