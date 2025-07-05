Выбор редакции
Назад в будущее
улица Ватутина, 29/1
Начало:
Завершение:
750₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Специальный показ трилогии, посвящённый 40-летию выхода первой картины на экран. «Назад в будущее» — культовая кинотрилогия Роберта Земекиса и одно из знаковых явлений 1980-х годов. История о перемещениях во времени пытливого старшеклассника Марти Макфлая и его соседа, доктора Брауна. Первый фильм получил премию «Оскар» за монтаж звука. Начало в 14:00. Перед просмотром тебя ждёт вступительная лекция о трилогии. Продолжительность фильмов: 1 час 56 минут, 1 час 48 минут, 1 час 58 минут. Перерывы между частями — по полчаса. Фильмы демонстрируются с закадровым переводом.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи