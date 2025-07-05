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Назад в будущее

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Специальный показ трилогии, посвящённый 40-летию выхода первой картины на экран. «Назад в будущее» — культовая кинотрилогия Роберта Земекиса и одно из знаковых явлений 1980-х годов. История о перемещениях во времени пытливого старшеклассника Марти Макфлая и его соседа, доктора Брауна. Первый фильм получил премию «Оскар» за монтаж звука. Начало в 14:00. Перед просмотром тебя ждёт вступительная лекция о трилогии. Продолжительность фильмов: 1 час 56 минут, 1 час 48 минут, 1 час 58 минут. Перерывы между частями — по полчаса. Фильмы демонстрируются с закадровым переводом.

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