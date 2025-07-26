ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Настолки в Маяковке

Библиотека Охта-8
Большеохтинский просп., 8

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры

Про событие

Что успеешь за два игровых часа? Возглавить корпорацию по разработке и продаже снов в новой настолке талантливого геймдизайнера Ивана Лашина «Корпорация Сны», пройти все этапы создания кофе в одноимённой игре, прокормить прожорливую панду, выращивая бамбуковый сад в «Такеноко», сменить кольт на меч в японской версии легендарной игры (главное отличие: в «Бэнг! Меч самурая» нельзя погибнуть, и все участники остаются в игре до конца партии) и, наконец, доверишься своим ощущениям, чтобы отгадать как можно больше ассоциаций друг друга с помощью рельефных карт в «Ловце снов». Куратор Мария Андреянова поможет разобраться в правилах (если они показались слишком запутанными).

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста