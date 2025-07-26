Что успеешь за два игровых часа? Возглавить корпорацию по разработке и продаже снов в новой настолке талантливого геймдизайнера Ивана Лашина «Корпорация Сны», пройти все этапы создания кофе в одноимённой игре, прокормить прожорливую панду, выращивая бамбуковый сад в «Такеноко», сменить кольт на меч в японской версии легендарной игры (главное отличие: в «Бэнг! Меч самурая» нельзя погибнуть, и все участники остаются в игре до конца партии) и, наконец, доверишься своим ощущениям, чтобы отгадать как можно больше ассоциаций друг друга с помощью рельефных карт в «Ловце снов». Куратор Мария Андреянова поможет разобраться в правилах (если они показались слишком запутанными).