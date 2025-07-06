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  1. Красноярск
  2. События

Акира

Дом кино, проспект Мира, 88

Начало:

Завершение:

от 230₽ до 310₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии воссоздан новый город — Нью-Токио. Внешне всё под контролем, однако страна теперь напоминает профашистское государство, жесточайшим образом подавляющее попытки мятежа. В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. Военные в лице полковника Сикисимы, руководителя проекта биологических военных экспериментов, входят в конфликт с правительством. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, сможет решить все проблемы Японии.

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