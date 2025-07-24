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Про событие
На лекции ты узнаешь почему наиболее перспективные места для поиска жизни вне Земли и для сооружения внеземных обитаемых станций — это пещеры на планетах, их спутниках, астероидах и кометах. Именно в пещерах живой организм защищен от космической радиации, именно там в наименьшей степени проявляется суточный перепад температуры, который на поверхности достигает сотен градусов. Лектор: Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель».
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До того, как сходила на лекции, видела Сурдина и Семихатова только в интернете. Мне очень понравилось. Скорее бы уже изобрели роботов-спелеологов.))