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Владимир Сурдин «Мы должны проникнуть в космические подземелья!»

Гостиница Измайлово «Бета», Измайловское шоссе, 71к2Б

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

На лекции ты узнаешь почему наиболее перспективные места для поиска жизни вне Земли и для сооружения внеземных обитаемых станций — это пещеры на планетах, их спутниках, астероидах и кометах. Именно в пещерах живой организм защищен от космической радиации, именно там в наименьшей степени проявляется суточный перепад температуры, который на поверхности достигает сотен градусов. Лектор: Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель».

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Комментарии

А
Аноним
31 июля 2025, 18:03

До того, как сходила на лекции, видела Сурдина и Семихатова только в интернете. Мне очень понравилось. Скорее бы уже изобрели роботов-спелеологов.))

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Maria
19 июля 2025, 21:38

Я бы хотела пойти )

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