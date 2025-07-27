Пятый аниме фестиваль аниме и косплея. Здесь тебя ждут любимые персонажи, атмосфера веселья и классные активности. Приходи, чтобы затусить с близкими по духу людьми! Активности: — Дефиле, — Черный ящик, — Викторина, — Беспроигрышная лотерея, — Слабое звено. Ожидается повышение цен.