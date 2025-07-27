Cherry Fest
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 620₽
Возраст 12+
Стендап
Вечеринки
Необычное
Фестивали
Про событие
Пятый аниме фестиваль аниме и косплея. Здесь тебя ждут любимые персонажи, атмосфера веселья и классные активности. Приходи, чтобы затусить с близкими по духу людьми! Активности: — Дефиле, — Черный ящик, — Викторина, — Беспроигрышная лотерея, — Слабое звено. Ожидается повышение цен.
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