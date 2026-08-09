Выбор редакции
Арт-маркет «Волчок»
Forself, Зеленский съезд, 4
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 800₽
Возраст 14+
Игры
Фестивали
Про событие
АУУУФ! Здесь каждый сможет найти для себя: — Множество разнообразных художников, хэндмейд авторов из городов по всей России. — Авторский мерч. — Можно открыть для себя новых авторов и найти единомышленников. У многих авторов есть возможность перевода (тинькофф\сбер\втб и прочие онлайн банки). Организаторы советуют взять с собой наличные деньги. В помещении не везде хорошо ловит связь. Лучше заранее разменять крупные купюры для удобства. Билеты можно купить как онлайн, так и на входе. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/wolchokartmarket
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