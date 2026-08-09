ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Арт-маркет «Волчок»

Forself, Зеленский съезд, 4

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 800₽
Возраст 14+
Игры
Фестивали

Про событие

АУУУФ! Здесь каждый сможет найти для себя: — Множество разнообразных художников, хэндмейд авторов из городов по всей России. — Авторский мерч. — Можно открыть для себя новых авторов и найти единомышленников. У многих авторов есть возможность перевода (тинькофф\сбер\втб и прочие онлайн банки). Организаторы советуют взять с собой наличные деньги. В помещении не везде хорошо ловит связь. Лучше заранее разменять крупные купюры для удобства. Билеты можно купить как онлайн, так и на входе. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/wolchokartmarket

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста