Издательство «Рамона» представляет «Сказ об Апраксии» — комикс-пролог к грядущей RPG «Былина» студии Far Far Games. На презентации ты не только узнаешь о работе над комиксом, идеях и препятствиях, появившихся на пути создателей «Сказа об Апраксии», но и сможешь пообщаться с командой разработчиков. Не упусти возможность задать вопросы про источники вдохновения, историю создания «Былины», опыте участия в зарубежных выставках и о реакции посетителей на игру в славянском сеттинге. И, конечно же, не забудь поинтересоваться про окно релиза. Не факт, что раскроются все коммерческие тайны, но точно будет интересно. P.S. Ты совершенно точно сможешь получить автографы на комиксе.