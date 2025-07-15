Хоррор — жанр кино, в котором человеческое воображение не только облекает социальную и внутреннюю природу людей в оболочку монстров и мистических обстоятельств, но и имеет собственную методологию и логику работы с образами и историями. Художница Ксения Маркелова любит хоррор как явление кинематографа и применяет методологию жанра в своей художественной практике. В работах художницы можно встретить жутких существ, символизирующих социально-политические обстоятельства, или абсурдистского глазастого Червя, который саботирует всё хорошее, занимается смысловым вредительством. Или безлюдный пейзаж, тени и искажения в котором вызывают тревогу. На экспериментальной встрече по хорророведению Ксения покажет фрагменты фильмов ужасов, в которых встречаются и хорошо знакомые клише, и эксперименты. Вместе с художницей рассмотришь методологии хорроров и узнаешь, как Ксения использует их в своей практике. Специальным гостем станет молчаливый «Цветочный монстр». Ксения Маркелова — междисциплинарная художница. Работает с физическим и цифровым искусством. Её практика включает в себя скульптуры и инсталляции в смешанной технике (ткань, силикон, воск, эпоксидная смола), кукольную стоп-моушн анимацию, видео-арт с использованием 3D моделирования и AI, графику масляной пастелью и живопись.