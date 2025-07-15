Мафия. Genshin Impact версия
Библиотека им. А.И. Герцена, Новгородская улица, 27
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Бесплатно
Возраст 12+
Игры
Про событие
Genshin Impact — китайская компьютерная игра со своим фэнтезийном миром. Тебя ждут: — карточки с персонажами Геншина; — развитие сюжета мафии в рамках вселенной игры; — комфортная атмосфера; — много смеха. Всем новичкам объяснят правила. Вход свободный.
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