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Мафия. Genshin Impact версия

Библиотека им. А.И. Герцена, Новгородская улица, 27

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры

Про событие

Genshin Impact — китайская компьютерная игра со своим фэнтезийном миром. Тебя ждут: — карточки с персонажами Геншина; — развитие сюжета мафии в рамках вселенной игры; — комфортная атмосфера; — много смеха. Всем новичкам объяснят правила. Вход свободный.

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