Genshin Impact — китайская компьютерная игра со своим фэнтезийном миром. Тебя ждут: — карточки с персонажами Геншина; — развитие сюжета мафии в рамках вселенной игры; — комфортная атмосфера; — много смеха. Всем новичкам объяснят правила. Вход свободный.