Возраст 18+
Стендап
Игры
Про событие
Шоу, где зрители играют в классическую игру «Мафия», а ведущий — это опытный стендап комик. Смех, забавные ситуации и неожиданные повороты, приходи— это отличный способ провести время. Лучше приходить заранее, чтобы можно было выбрать напитки и закуски к ним. Будет проведено 2-3 игры в зависимости от количества участников.
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