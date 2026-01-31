Шоу, где зрители играют в классическую игру «Мафия», а ведущий — это опытный стендап комик. Смех, забавные ситуации и неожиданные повороты, приходи— это отличный способ провести время. Лучше приходить заранее, чтобы можно было выбрать напитки и закуски к ним. Будет проведено 2-3 игры в зависимости от количества участников.