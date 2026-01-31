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«Мафия» с комиками

Гроусхолл
Московская улица, 287

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап
Игры

Про событие

Шоу, где зрители играют в классическую игру «Мафия», а ведущий — это опытный стендап комик. Смех, забавные ситуации и неожиданные повороты, приходи— это отличный способ провести время. Лучше приходить заранее, чтобы можно было выбрать напитки и закуски к ним. Будет проведено 2-3 игры в зависимости от количества участников.

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