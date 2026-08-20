Стендап, каким он и должен быть: опытные комики рассказывают свои свежие шутки. Возможность посетить живое шоу в новом стендап-баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Двери открываются за 30 минут до мероприятия, поэтому приходи вовремя, чтобы занять классные места.