Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап, каким он и должен быть: опытные комики рассказывают свои свежие шутки. Возможность посетить живое шоу в новом стендап-баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Двери открываются за 30 минут до мероприятия, поэтому приходи вовремя, чтобы занять классные места.
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