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«Девочка, покорившая время»: предпрокатный показ

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Специальный предпрокатный показ фантастического аниме «Девочка, покорившая время» номинанта на «Оскар» Мамору Хосода. Картина получила сразу шесть наград на Tokyo Anime Award, и была названа «Лучшим анимационным фильмом 2006 года» по версии киноакадемии Японии. 17-летняя Макото не слишком хорошо учится, вечно опаздывает, а по вечерам зависает с двумя своими лучшими друзьями — Коскэ и Тиаки. Оба парня в неё влюблены, но никто не решается сделать первый шаг. Жизнь Макото резко меняется, когда она случайно обретает способность перемещаться во времени. Девочка решает исправить худший день своей жизни, но постепенно понимает, что у всего есть свои последствия. Спикер: Марина Кравцова - кинопедагог, член жюри на 45ММКФ от Федерации киноклубов России, основатель киноклуба «Дежавю».

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