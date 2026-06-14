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Мастер-класс по тафтингу «Создание ковров»

Творческая студия Artista Handmade
ул. Марата, 50

Начало:

Завершение:

5800₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Хочешь попробовать себя в роли дизайнера и создать собственный ковёр, который станет ярким акцентом твоего интерьера? Тафтинг — это увлекательный процесс изготовления ковров, при котором пучки пряжи продеваются через основу, создавая ворс на поверхности. Эта технология позволяет воплотить самые смелые идеи и создать уникальные ковры с разнообразными узорами, текстурами и высоким уровнем износостойкости. На мастер-классе ты научишься: – основам тафтинга, как работать с пневматическим пистолетом и создавать пучки нитей; – созданию рельефных узоров и текстур (ты выберешь цвет, форму и фактуру); – уходу за ковром, как сохранить красоту вашего творения на долгие годы. Продолжительность: 3 часа. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.

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