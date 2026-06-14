Хочешь попробовать себя в роли дизайнера и создать собственный ковёр, который станет ярким акцентом твоего интерьера? Тафтинг — это увлекательный процесс изготовления ковров, при котором пучки пряжи продеваются через основу, создавая ворс на поверхности. Эта технология позволяет воплотить самые смелые идеи и создать уникальные ковры с разнообразными узорами, текстурами и высоким уровнем износостойкости. На мастер-классе ты научишься: – основам тафтинга, как работать с пневматическим пистолетом и создавать пучки нитей; – созданию рельефных узоров и текстур (ты выберешь цвет, форму и фактуру); – уходу за ковром, как сохранить красоту вашего творения на долгие годы. Продолжительность: 3 часа. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.