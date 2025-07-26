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Про событие
Мимик — это фестиваль для тех, кто любит настольные ролевые игры. Ты новичок в хобби или уже опытный мастер? На Мимике найдется множество занятий для каждого, вне зависимости от опыта. Этим летом Мимик окунется в мир восточных сказаний, средиземноморских легенд и мифов 1000 и 1 ночи. Представь себе: жаркое солнце, песчаные барханы, и в сердце пустыни — сверкающий оазис. Здесь тебя ждут мудрые рассказчики, диковинные сюжеты, заморские товары и причудливые создания. Центром фестиваля станет большая игротека — более 100 сессий по Dungeons & Dragons, Call of Cthulhu, World of Darkness, FATE и другим системам. Каждый стол будет отделен плотными шторами, чтобы ничто не отвлекало от погружения в сюжет. Кроме игр, тебя ждут: — Лекторий с крутыми спикерами; — Ярмарка с тематическими товарами; — Мастер-классы, круглые столы и короткие игры; — Квест по площадке, розыгрыши призов и другие активности; — Большой НРИ-квиз; — И, конечно, встречи со старыми друзьями и новыми интересными людьми. Больше информации об активностях: https://vk.com/mimic_msk
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