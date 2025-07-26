ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мимик

Даниловский Event Hall, Дубининская улица, 71

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1300₽
Возраст 14+
Игры
Фестивали

Про событие

Мимик — это фестиваль для тех, кто любит настольные ролевые игры. Ты новичок в хобби или уже опытный мастер? На Мимике найдется множество занятий для каждого, вне зависимости от опыта. Этим летом Мимик окунется в мир восточных сказаний, средиземноморских легенд и мифов 1000 и 1 ночи. Представь себе: жаркое солнце, песчаные барханы, и в сердце пустыни — сверкающий оазис. Здесь тебя ждут мудрые рассказчики, диковинные сюжеты, заморские товары и причудливые создания. Центром фестиваля станет большая игротека — более 100 сессий по Dungeons & Dragons, Call of Cthulhu, World of Darkness, FATE и другим системам. Каждый стол будет отделен плотными шторами, чтобы ничто не отвлекало от погружения в сюжет. Кроме игр, тебя ждут: — Лекторий с крутыми спикерами; — Ярмарка с тематическими товарами; — Мастер-классы, круглые столы и короткие игры; — Квест по площадке, розыгрыши призов и другие активности; — Большой НРИ-квиз; — И, конечно, встречи со старыми друзьями и новыми интересными людьми. Больше информации об активностях: https://vk.com/mimic_msk

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста