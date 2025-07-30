Киберпанк 2077 — это больше, чем просто видеоигра. Это мем, культурный феномен, история обмана ожиданий и неожиданного возрождения. Почему людей так цепляет философия будущего, эстетика неона, разговоры про человека, у которого и сознание уже не совсем своё? На встрече будешь говорить о том, что получилось у игры, а что нет, и при чём тут вообще Киану Ривз. О декорациях техноутопии и проблемах современного общества. О багованном релизе и об обновлениях, которые (возможно) всё исправили. Это не лекция. И скорее всего тебе придется не только слушать, но и говорить. Если ты играл/в игрe — приходи поделиться впечатлениями. Если не играл — всё-равно приходи, ведь в хорошей беседе важны не только знания, но и любопытство.