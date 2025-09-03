Мастер-класс по созданию удивительных витражей с использованием витражных красок, где участники смогут окунуться в мир искусства и воспроизвести стиль известных мастеров. Этот мастер-класс подходит как для опытных творцов, так и для новичков, желающих попробовать свои силы в витражной живописи. В программе мастер-класса: 1) Введение в витражное искусство: участники узнают об особенностях использования витражных красок, о том, как можно преобразить даже самый обычный стеклянный холст 2) Выбор стиля: выбор стиля одного из известных художников, который будет основой для их будущих работ — яркая палитра Гогена, выразительные линии Кандинского или гармоничные формы Пикассо 3) Создание эскиза: создание эскиза картины, основываясь на выбранный стиль. Под руководством мастера участники освоят ключевые техники и подходы к работе с цветами и формами, которые помогут добиться впечатляющего результата. По окончанию мастер-класса каждый участник унесет с собой уникальный витраж. Это произведение станет не только выразительным украшением интерьера, но и источником вдохновения для дальнейших творческих свершений. Необходима удобная одежда и обувь. Материалы в стоимость билета не входят и оплачиваются дополнительно за счёт собственных средств. Стоимость материалов: 300 рублей. Полное расписание можно увидеть по кнопке выше.