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«Хоббит, или Туда и Обратно». Властелин колец. Концерт в оранжерее
просп. Мира, 119, стр. 14
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Завершение:
от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Про событие
Вместо привычного концертного зала — стеклянный купол оранжереи, вместо строгих стен — настоящие джунгли с экзотическими растениями. Здесь, под сенью тропического леса, зазвучит музыка, которая перенесёт тебя прямиком в Средиземье. HighTime Orchestra исполнит саундтреки Говарда Шора с кинематографической точностью. Ты услышишь, как скрипки рисуют бескрайние просторы Шира, эльфийский гобой возвещает о приближении армий Саурона, а виолончели словно перешептываются на языке хоббитов. Это не просто концерт — это трёхмерное звуковое путешествие, где знакомые мелодии обретут новую глубину. Особое внимание уделено акустике пространства: благодаря естественной реверберации оранжереи звук будет буквально обволакивать слушателей.
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