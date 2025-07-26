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Alia Fest

Восточная улица, 4к1

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от 1150₽ до 9500₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Мультифандомный косплей-фестиваль. Что тебя ждёт? — Косплей-дефиле, вокальные номера. — Косплей-сценки и видеокосплей. — Выступления приглашенных артистов. — Лекции и мастер-классы. — Выставка работ косплей-фотоконкурса. — Тематические фотозоны. — Огромная аллея авторов с различной атрибутикой по самым любимым фандомам. — Множество конкурсов, интерактивы для зрителей. — Конкурс гостевого косплей-дефиле для всех желающих. — И как же без уютной атмосферы! А самое главное — это большой, тематический фестивальный Квест, который красной нитью соединяет воедино все фестивальные зоны. Следи за новостями, чтобы не пропустить самое интересное: https://vk.com/aliafest

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