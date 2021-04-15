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Москва, Старая Басманная 18с4

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Еда, танцы & коктейли на Старой Басманной. Это первое кафе в аутентичном центре старокупеческой Москвы: с танцами каждую пятницу, комфортной едой, интригующими коктейлями в легкой концепции low-ABV (что значит, с пониженным содержанием алкоголя и повышенным градусом удовольствия) и интеллигентной атмосферой образа жизни ушедшей эпохи. Режим работы: ПН-ЧТ: 12:00-23:00 Пятница: 12:00-00:00 Суббота: 10:00-00:00 Воскресенье: 10:00-23:00 https://publiquecafe.com/
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Комментарии

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Elizabeth
10 июля 2025, 03:38

Была впервые в данном заведении на кинопоказе и очень довольна 😻 Атмосферно, лампово и уютно! 🤗 Достаточно личного пространства для комфортного отдыха и просмотра, приглушённый свет и свечи создают романтическую обстановку! Не могу не отметить оперативных отзывчивых официантов! Отдельный "плюсик" за просмотр фильма на языке оригинала с субтитрами- отличным способ прокачать свой английский 👌

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Мирумир
3 мая 2024, 04:00

Красивое место

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Анастасия
5 апреля 2024, 15:48

Потрясающе уютное место♥ были на кинопоказе и обязательно вернемся еще✨

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Настя
22 февраля 2024, 03:06

Чудесное место - очень вкусная кухня, само кафе небольшое и разделено на два уютных зала. Очень понравился интерьер, были на кинопоказе все понравилось

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Юлия
15 января 2024, 20:05

Мы попали на вечер с кинопоказом, смотрели Гринча. Рождественский дух витал во всем, чего очень не хватало в декабре. В кинопоказе замечательно всё, кроме уж очень громко орущих динамиков (мы, конечно, сидели прям под ними, но мне кажется, что всё равно для такого помещения было громковато). Теперь про заведение. Интерьер стильный, хочет снимать каждый уголочек. И бутылко-свечки на столах, божечки, это прямо в моё сердечко 👉👈 Обслуживание на уровне, все быстро и без лишних заморочек. Меню интересное, почти всё, что попробовали, — вкусно. Но вот луковый суп, честно, не впечатлил. Сыра там как будто полкило на порцию уронили, перебор. А вот коктейльная карта мне приглянулась, хотя я привередлива к таким вещам.

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